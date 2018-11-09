0553 313 94 23
impression

Almanya'dan Kaşıkçı cinayeti açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin henüz tüm soruların cevaplandırılmadığını belirterek, cinayetin aydınlatılması konusunda ısrar ettiklerini vurguladı.

09 Kasım 2018 Cuma 20:39
Almanya'dan Kaşıkçı cinayeti açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin henüz tüm soruların cevaplandırılmadığını söyledi.

Adebahr, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, iki gün önce, Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının tümüyle aydınlatılmasını istediğini anımsattı.

"Henüz tüm sorular cevaplanmadı." diyen Adebahr, bu olayın aydınlatılmasında ısrar ettiklerini, bunun mümkün olan en hızlı şekilde yapılmasını beklediklerini dile getirdi.

Başsacılık boğularak öldürüldükten sonra cesedinin parçalandığını açıklamıştı

Suudi gazeteci Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 20:39
  1. İstanbul
  2. Maria Adebahr
  3. cemal kaşıkçı
  4. Suudi Arabistan
  5. Almanya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB açıkladı: Şemdinli'deki patlamada 25 asker yaralandı
    1. MSB açıkladı: Şemdinli'deki patlamada..
    2. Macaristan Başbakanı Orban: Doların..
    3. Amasya'da radara böyle yakalandı: 488..
    4. Donald Trump'tan Amerika'da isyan..
    5. Rusya Avusturya'ya nota verdi
    6. Konya'nın Çeltik ilçesinde iki..
    7. Adıyaman'da 'bisiklet' hırsızlığına..
    8. Sergen Yalçın'la anlaşma tamam
    9. Manisa'da eski öğretmenlere FETÖ..
    10. Stres, üzüntü 'köse' yapıyor
    11. İngiltere'de şok Brexit sorunu: İstifa..
    12. Afyonkarahisar'da korkunç kaza: 2 ölü,..
    13. Kıl kökü iltihabıyla 'kel' kalma..
    14. Trump, o yasağın başka gazetecilere de..
    15. Bulantı ve kusmaya çareler
    16. Katar'da gündem Sneijder! Çileden çıktı
    17. Almanya'dan Kaşıkçı cinayeti açıklaması
    18. Hasan Şaş'tan TFF'ye Hz. Ali'nin..
    19. Okulu sınava sokun
    20. Yaşlıları 'şifalı merhem' vaadiyle..
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Alman'a inat, imza yarın!
    Alman'a inat, imza yarın!