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Dünya Almanya'dan İsrail'e uyarı: Soruşturma açılmalı
Dünya

Almanya'dan İsrail'e uyarı: Soruşturma açılmalı

Yeniakit Publisher
2024-08-12 09:51:00 - 2024-08-12 09:59:43
Almanya'dan İsrail'e uyarı: Soruşturma açılmalı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Katil İsrail'in okullara yönelik saldırılarına derhal son vermesi ve gereken soruşturmanın yapılması gerektiğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıya ilişkin haberler "korkunç" şeklinde nitelendirildi.

Açıklamada, "Sığınak arayan sivillerin öldürülmesi kabul edilemez. İsrail ordusunun okullara yönelik tekrarlanan saldırıları sona ermeli ve hızla soruşturulmalı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarından aylardır kaçan, koruma arayan kadın, erkek ve birçok çocuğun çektiği acıların boyutunun "tahmin edilemez" ölçüde olduğu belirtilen açıklamada, sivillerin "çapraz ateşin ortasında kalmaması gerektiği" vurgulandı.

Açıklamada, bölgede insani yardıma, ateşkese ve esir takası için anlaşmaya "acil ihtiyaç duyulduğu" ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti.
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Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

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