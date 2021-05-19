  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sokak ortasında çatışma! Yaralılar var
PKK/KCK’ya eş zamanlı operasyon başladı
Bartın'da dehşet veren olay! Komiser, görevi başında intihar etti
Kocaeli ve İzmir’de FETÖ/PDY’ye ağır darbe
Dünya Almanya'dan İsrail kalleşliği
Dünya

Almanya'dan İsrail kalleşliği

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ramazan ayında da kalleş saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'in avukatlığını yaptı. Maas skandal açıklamasında "İsrail, halkını koruma hakkına ve görevine sahiptir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 15:18:00 -
Almanya'dan İsrail kalleşliği

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Orta Doğu'da son yılların en kötü şiddetinin yaşandığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Maas, Federal Mecliste yaptığı konuşmada, "Orta Doğu'da bugünlerde son yılların en kötü şiddeti yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Yaşanan şiddetin sorumlusunun Hamas olduğunu savunan Maas, "Kudüs ve Tel Aviv'deki insanlar sığınaklara gitmek zorunda kalıyor. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Mescid-i Aksa'da yaşananlar, saldırıları haklı göstermez. İsrail, halkını koruma hakkına ve görevine sahiptir." diye konuştu.

Maas, gerilimin düşürülmesi için 3 aşamalı plan önerdiklerini aktararak, bunların Hamas'ın füze terörünü derhal durdurması, ateşkes anlaşması ile çatışmanın karmaşık nedenleri ele alınmadan İsrailliler ve Filistinliler arasında doğrudan görüşmeler yapılamayacağı olduğunu ifade etti.

Ayrıca Maas, Almanya'daki Yahudi karşıtlığına, kışkırtmalara ciddiyetle karşı çıkılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı'nda herkesi şok eden gelişme! Her şey boşa gidecek
Medya

Gönül Dağı'nda herkesi şok eden gelişme! Her şey boşa gidecek

Duygusal hikayesi başarılı performansıyla reyting rekorlarını alt üst eden Gönül Dağı dizisinin 29. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Fragmanda ..
Uyanış Büyük Selçuklu'da Barış Arduç bombası patladı! Yapımcıdan şaşkına çeviren karar
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da Barış Arduç bombası patladı! Yapımcıdan şaşkına çeviren karar

Uyanış Büyük Selçuklu'nun 33. Bölümü merakla beklenirken diziyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dizide bir dönem kapanıyor. Yeni bir dön..
Milletin aklıyla dalga geçen Karar'ın algı operasyonu elinde patladı! Tablodaki oranlar bakın ne diyor
Gündem

Milletin aklıyla dalga geçen Karar'ın algı operasyonu elinde patladı! Tablodaki oranlar bakın ne diyor

Test sayısı düşürülerek vaka sayısının düşürüldüğü algısını oluşturmaya çalışan Karar gazetesi, okuyucusunun aklıyla dalga geçen bir habere ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay