Almanya'dan Grönland hamlesi!

Almanya ve Avrupa Birliği, Grönland’ın muhafazası hususunda NATO’nun yetkisini öne çıkararak Vaşington’un hamlelerine karşı bir denge unsuru oluşturmaya gayret ediyor. Yapılan diplomatik manevralar, okyanusun ötesinden gelen baskıların Avrupa içindeki birlik arayışını mı yoksa çözülmeyi mi tetikleyeceği sorusunu gündeme getiriyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Berlin’de bir araya gelerek küresel güvenlik mimarisindeki sarsıntıları ele aldı. Görüşmenin merkezinde yer alan Grönland meselesi, ABD’nin bölgeye yönelik niyetleriyle beraber stratejik bir boyut kazandı. Pistorius, Grönland’ın Danimarka toprağı olması hasebiyle doğrudan NATO koruması altında bulunduğunu hatırlattı. Bu durumun müttefiklerin ortak mesuliyeti olduğunu ifade eden Bakan, bölgedeki varlığın sadece asker sayısıyla sınırlı kalmak yerine su altı ve hava keşif sistemleriyle güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Arktik bölgesinde müttefiklerin ortak savunma hattı

Pistorius, Grönland’ın ve Arktik bölgesinin güvenliğini sağlamanın Avrupa’nın menfaatine olduğunu vurguladı. Bölgedeki gözetim ve devriye faaliyetlerinin artırılması konusunda müttefiklerle görüşmelerin süreceğini ifade eden Bakan, insansız hava araçları gibi teknolojik unsurların bölgeye yerleştirilmesine destek verdi. Bu savunma stratejisi, bölge üzerindeki hakimiyet iddialarına karşı Avrupa’nın kendi ağırlığını koyma çabası olarak öne çıkıyor.

Ukrayna yardımları ve İran’daki rejim sancıları

Toplantıda Ukrayna’ya yönelik mali ve askeri desteklerin sürdürülmesi mecburiyeti üzerinde duruldu. Pistorius, Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırıların sivil halkı zor durumda bıraktığına dikkat çekti. Yardımların azami fayda sağlaması için 60 milyar dolarlık bir desteğin verimli şekilde kullanılması gerektiğini belirtti. Rusya’nın mevcut tavrı sebebiyle ateşkes ihtimali meçhuliyetini korurken, müttefiklerin kalıcı güvenlik garantileri üzerinde çalışmaya devam ettiği bildirildi.

Kaja Kallas ise İran’daki iç karışıklıklara değinerek rejimin halkın iradesi karşısında sertleşen tutumunu eleştirdi. Suriye’deki Baas rejiminin ani çöküşünü örnek gösteren Kallas, İran’da da benzer bir kırılmanın yaşanabileceği ihtimalini gündeme taşıdı. AB’nin bu süreçte Tahran’a yönelik ek yaptırımları masada tuttuğu ve baskıcı uygulamalara karşı tavır alacağı açıklandı.