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Dünya Almanya'dan flaş başlık: THY bizi geçti
Dünya

Almanya'dan flaş başlık: THY bizi geçti

Almanya'da Türk Hava Yolları gündemden düşmüyor. İngiltere merkezli Skytrax tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Dünya Hava Yolları Ödülleri listesinde 7. sırada yer alan THY'nin için 'Lufthansa'yı geçti' başlığı atan Alman basını bu kez de iki hava yolu şirketini kıyasladı. THY tarafından yapılan açıklamada yer alan, 'Çalışanlarımıza bonus olarak 200 milyon dolar dağıtacağız.' ifadelerini 'Milyarlar kazanıyorlar' diyerek okuyucularına sundular.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 16:52:00 -
Almanya'dan flaş başlık: THY bizi geçti

İngiltere merkezli Skytrax tarafından düzenlenen Dünya Hava Yolları Ödülleri sahiplerini buldu.

Dünyanın en iyi havayollları listesinde 7. sırada yer alan Türk Hava Yolları, Almanya'da gündemden düşmüyor.

Türk Hava Yolları'nın başarısını daha önce "THY, Lufthansa'yı geçti' sözleri ile okuyucuları ile paylaşan Alman basını iki hava yolu şirketini kıyasladı.

Fark attık

Türk Hava Yolları (THY)'nı yakın markajına alan Handelsblatt, Lufthasa ile THY'yi kıyasladı. Gazete, Havacılık değerlendirme kuruluşu Skytrax'ın "Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi" seçtiği THY'nin Lufthansa ve diğerlerinin zayıflığından yararlanmak istediğini yazdı.

Sabah'ın haberine göre, son dönemlerde pilotların ücret anlaşmazlığı nedeniyle greve gittiği yüzlerce uçuşun iptal edildiği belirtilen haberde THY'nin ise çalışan başına yaklaşık 2.800 dolar ikramiye vereceğini belirtildi. THY tarafından yapılan açıklamada, "Çalışanlarımıza bonus olarak 200 milyon dolar dağıtacağız." ifadelerini 'Milyarlar kazanıyorlar' diyerek okuyucularına sundular.

Haberde, "Türk Hava Yolları, bu yıl ilk kez Lufthansa'dan daha yüksek kâr elde edeceğini ve Avrupa'da genişlemek istediğini söyledi. Hava yolu, Alman ve Avrupa havaalanlarında daha fazla yer ve pazar payı istiyor." ifadeleri kullanıldı.

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