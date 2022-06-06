  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya'dan flaş açıklama: İnsanlara umut veren Türkiye vazgeçilmez ortağımızdır
Dünya

Almanya'dan flaş açıklama: İnsanlara umut veren Türkiye vazgeçilmez ortağımızdır

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Pakistan, Yunanistan ve Türkiye ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Almanya için vazgeçilmez bir ortak olduğunu belirterek, Almanya’da milyonlarca kişinin kalbinin Almanya ve Türkiye için attığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 23:59:00 - 2022-06-07 00:10:53
Almanya'dan flaş açıklama: İnsanlara umut veren Türkiye vazgeçilmez ortağımızdır

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Pakistan, Yunanistan ve Türkiye ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Almanya için vazgeçilmez bir ortak olduğunu belirterek, Almanya’da milyonlarca kişinin kalbinin Almanya ve Türkiye için attığını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bugün başlayacak olan ve 10 Haziran’a kadar sürecek Pakistan, Yunanistan ve Türkiye’yi kapsayan ziyaretleri öncesinde yazılı açıklama yaptı. Baerbock, "Türkiye’ye yapacağım ziyaret farklılar oluşturuyor. Başka hiç bir ülke ile olmayan farklı bağların bulunduğu Türkiye vazgeçilmez ortağımızdır. Almanya’da milyonlarca kalp Almanya ve Türkiye için atıyor. Bana göre bu çift kalp atışı, çifte güç anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu

Baerbock, “Türkiye ziyaretimde her yakın ilişkide olduğu gibi, Türk dostlarımızla açıkça NATO'nun önemi ve Finlandiya ve İsveç'in kabulü yoluyla NATO'nun güçlendirilmesi ele alacağız” dedi.

"İnsanlara umut veren Türkiye..."

Baerbock ayrıca, “İnsanlara umut veren Türkiye'nin arabuluculuğu başta olmak üzere, Türkiye'de ifade özgürlüğü, insan hakları, Avrupa Konseyi üyesi olarak yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi birçok konuyu görüşeceği” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay