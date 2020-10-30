Almanya'dan dikkat çeken Türkiye itirafı

Almanya 15 Temmuz'un ardından FETÖ'nün en çok sığınma talep ettiği ülkelerden birisi oldu. Öyle ki Zekeriya Öz ve Adil Öksüz gibi FETÖ'nün kurmaylarının da burada saklanıyor olduğu iddialarının araştırılmasına cevap vermeyen, süreçleri ağırdan alan Alman hükümetinden itiraf gibi bir açıklama geldi.

Türkiye'ye yardım etmedik

Yaşanan bu durum Alman siyasetinin de dikkatini çekti. Sol partili bir milletvekili, geçtiğimiz aylarda hükümete, Türkiye'den FETÖ'ye dair talep gelip gelmediğine ilişkin bir soru yöneltmişti. Soru önergesine cevap veren Alman hükümeti, "Türkiye'den gelen taleplere rağmen hiçbir şekilde karşılıklı adli yardım yapılmamıştır" ifadesini kullandı.