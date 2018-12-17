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Almanya'dan dikkat çeken Irak açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Irak'ta yaptığı açıklamada,"Irak uluslararası koalisyon güçlerinin desteğiyle DAEŞ'i mağlup ederek önemli başarı elde etti. Irak'ın güvenliği ve geleceği bölge için olduğu kadar Avrupa için de önemlidir." dedi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 20:05
Almanya'dan dikkat çeken Irak açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Irak'ın geleceği Avrupa için de önemli" dedi.

Irak'ın başkenti Bağdat'a çalışma ziyaretinde bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hakim ile görüştü. Irak halkının son yıllarda terör örgütü DAEŞ nedeniyle kötü günler geçirdiğini belirten Maas, "Irak uluslararası koalisyon güçlerinin desteğiyle DAEŞ'i mağlup ederek önemli başarı elde etti. Irak'ın güvenliği ve geleceği bölge için olduğu kadar Avrupa için de önemlidir. Almanya Irak'a yeniden yapılanması için yardımlarına devam edecektir" dedi.

Almanya'daki Iraklıların geri dönmesi isteniyor

Irak Dışişleri Bakanı Hakim de Irak'ın güvenli bir ülke olduğunu ifade ederek, DAEŞ nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Almanya'da bulunan Iraklıların ülkelerine dönmelerini istedi.

Almaya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bağdat ziyareti çerçevesinde Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya gelecek. Irak’ta 2014 yılından bu yana terör nedeniyle 4 milyon kişi ülkesini terk etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 20:05
  1. Almanya
  2. Irak

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