  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Dünya

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya’da 2 ilçede jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 357 kenevir bitkisi, 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 20:10:00 - 2022-07-26 20:15:20
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma doğrultusunda Kocaali ve Karasu ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 16 adet tabanca fişeği, 357 kenevir bitkisi, 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili H.T., A.A. ve U.D. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23