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Gündem Almanya'dan depremzedeler için vize kararı
Gündem

Almanya'dan depremzedeler için vize kararı

Almanya, ülkede yakını bulunan depremzedelere üç aylık vize vereceğini açıkladı, İngiltere’de de vize için imza kampanyası başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 11:58:00 -
Almanya'dan depremzedeler için vize kararı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Suriye’den depremzedelere üç aylık vize vereceklerini açıkladı.

Bild gazetesine konuşan Faeser “Bu bir acil durum yardımıdır. Türk ve Suriyelilerin yakın akrabalarını, bürokrasiye takılmadan Almanya’ya getirmelerine olanak sağlamak istiyoruz” dedi.

Fransız Haber ajansı AFP’ye göre Almanya’da 2,9 milyon Türk kökenli kişi yaşıyor ve bunların yarısından fazlasının Türk vatandaşlığı bulunuyor.

Ülkedeki Suriyeli sayısı ise 924 bin olarak tahmin ediliyor.

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