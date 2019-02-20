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Almanya’dan Denizli’ye obezite yolculuğu

Almanya’da yaşayan morbid obez üç kız kardeş Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)Hastanesinde gerçekleştirilen mide küçültme ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
Almanya’dan Denizli’ye obezite yolculuğu

Almanya’da yaşayan morbid obez üç kız kardeş Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)Hastanesinde gerçekleştirilen mide küçültme ameliyatı ile sağlığına kavuştu.


Almanya’da yaşayan Türk kardeşler Pınar Arman (30), Burcu Kalender (27) ve Eda Kalender (22) fazla kilolarından ve çeşitli sağlık sorunların kurtulmak için PAÜ hastanesine başvurdu. Kardeşler, hastanede gerçekleştirilen operasyonlarla sağlığına kavuştu. Operasyonları gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota, kardeşlerin morbid obezite ve genetik pıhtılaşma problemi nedeniyle yurt dışında ameliyatlarının riskli olması sebebiyle yapılamadığı için PAÜ Hastanesine başvurduğunu ve mide küçültme ameliyatlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.


Hastane Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, PAÜ Hastanelerinde yurt içi ve yurt dışı hizmet vermekten gurur duyduklarını aktardı. Türkçüer, PAÜ Hastanelerinin açıldığı günden itibaren kalite politikaları çerçevesinde turistlerin sağlığını önemseyen bir kurum olduğunu anımsattı.


Öte yandan, morbid obezitenin kişiyi karşı karşıya bıraktığı riskler neticesinde ölümcül problemler doğurabilen ve dolayısıyla yaşam süresini kısaltan düzeydeki obezite türü olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
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