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Dünya Almanya'dan darbecilere uyarı
Dünya

Almanya'dan darbecilere uyarı

Yeniakit Publisher
2023-08-07 16:00:00 -
Almanya'dan darbecilere uyarı

Almanya, Nijer Cumhurbaşkanı Bazum’a zarar verilmemesi konusunda darbecileri uyardı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Bazum’un durumuyla ilgili endişe duyduklarını söyledi.

Fischer, “Bu nedenle demokratik bir şekilde seçilmiş Cumhurbaşkanı Bazum’un ve ailesinin başına bir şey gelmesi durumunda darbecilerin ciddi kişisel sonuçları beklemeleri gerektiği konusundaki mesajımızın altını tekrar çizmek istiyorum. Bunu tıpkı Afrikalı ortaklarımız gibi gerilimin tırmandırılması şeklinde algılarız.” ifadelerini kullandı.

Nijer’de yeniden anayasal düzene geri dönülmesinden yana olduklarını kaydeden Fischer, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) devam eden arabulucu çabalarını desteklediklerini vurguladı.

Fischer, Nijer’deki durumun hala kırılgan ve gergin olduğuna işaret ederek, “Yaptırımlar, şimdi etkisini göstermeye başladı. Bunların insanların ve rejimin üzerinde acı verici etkileri var.” dedi.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

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