Almanya’dan çözüm çağrısı: Eurofighter Typhoon eylemi dikkat çekti! Binlerce kişi sert tepki gösterdi
Almanya Airbus çalışanları, Eurofighter Typhoon savaş uçağı çağrısında bulundu. Sipariş adetleri sebebiyle eylem düzenlediler. Eyleme tepki gösteren paylaşımlar ortaya çıktı. Yaklaşık 3 bin kişi katıldı.
Airbus çalışanlarından oluşan yaklaşık 3 bin kişi, geçtiğimiz günlerde Manching’deki Airbus fabrikasında bir eylem düzenledi. Eylemin sebebi, Airbus’ın savunma kısmı için çok kritik bir iş payı olan Eurofighter Typhoon savaş uçağının sipariş adetlerinin düşük olması.
Eğer Typhoon için ilave sipariş alınmaz ise Manching’deki Airbus fabrikasındaki çalışanlar, 2030’dan itibaren işsiz kalma riskiyle karşı karşıya. İşçiler, Alman Ordusu’nun da Typhoon siparişi vermesi istiyor. Öte yandan Alman hükümeti, Suudi Arabistan ile Türkiye’nin yaklaşık 100 adet uçağa tekabül eden Typhoon talebine; Typhoon programının diğer üye ülkeleri olan Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya’ya rağmen karşı çıkıyor.
Mevcut planlara göre; Almanya’daki Eurofighter Typhoon üretimi, 2030 yılında Luftwaffe için son Tranche 4 uçağının (Quadriga sözleşmesi, 38 avcı uçağı) teslim edilmesiyle sona erecek. Fransa ve İspanya ile birlikte geliştirilen yeni nesil SCAF/FCAS avcı uçağının ilk başlangıç seviyesi operasyonel kabiliyet ilanın en erken 2040 yılında yapılması planlandığından, şu anda Alman askeri havacılık endüstrisi için siparişsiz on yıllık bir boşluk var.
Alman Savunma Bakanlığı’nın kısa süre içinde yeni bir sipariş (yani Tranche 5) vermemesi halinde Airbus, Almanya’da askeri savaş uçağı yapımının sona ermesinden, büyük iş kayıplarından ve havacılık endüstrisinin genel olarak gerilemesinden korkuyor. Airbus bu nedenle Eurofighter konusunda hayati (ve acil) bir karar alınması çağrısında bulunuyor.
İki tedarik toplam değerinin, 10 milyar dolardan fazla olduğu değerlendiriliyor.
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