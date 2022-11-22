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Dünya Almanya'dan çifte vatandaşlık hamlesi!
Dünya

Almanya'dan çifte vatandaşlık hamlesi!

Almanya vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılması ve çifte vatandaşlık önündeki engelin kaldırılması için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 22:47:00 - 2022-11-22 23:08:30
Almanya'dan çifte vatandaşlık hamlesi!

Almanya'da koalisyon hükümeti, vatandaşlık yasasında kapsamlı reforma gitmeye hazırlanıyor. Reformla, Alman vatandaşlığına geçişin kolaylaştırılması ve çifte vatandaşlık önündeki engelin kaldırılması planlanıyor.

Almanya'da koalisyon hükümeti, vatandaşlık yasasında kapsamlı reforma gitmeye hazırlanıyor.

Vatandaşlık yasasında yapılacak değişiklikle, Alman vatandaşlığına başvurmak için karşılanması gereken, Almanya'da 8 yıl ikamet etmiş olma koşulu 5 yıla düşürülecek.

Almanya'ya uyum konusunda, iktisadi ve sosyal bakımdan "özel başarı" kaydeden göçmenlerin vatandaşlığa geçişi ise üç yılda gerçekleşebilecek.

Kendi vatandaşlığından çıkması şart koşulmayacak

Reformun özellikle Türk vatandaşları bakımından getireceği en önemli değişikliklerin başında çifte vatandaşlık hakkı yer alıyor. Bundan sonra Alman vatandaşlığına geçecek kimseye, geldiği ülkenin vatandaşlığından çıkması şart koşulmayacak. Yasa değişikliği için hazırlıkların yıl sonundan önce tamamlanması hedefleniyor.

 

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