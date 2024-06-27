Almanya'dan CHP'ye kötü haber! Bugün yürürlüğe girdi

Almanya'da Türkiye'yi de etkileyecek yeni dönem resmen başlıyor. Alman vatandaşı olan ve sayıları 1,5 milyonu geçen Türk'e çifte vatandaşlık yolu açılıyor.

Almanya’da bugün yürürlüğe girecek yeni “Vatandaşlık Yasası” Türklere çifte vatandaşlık yolunu açıyor. Alman vatandaşı olan 1,5 milyondan fazla Türk’ün yeniden Türk vatandaşlığını elde etmesiyle Türkiye’de emeklilikten bedelli askerliğe resmi dairelerin yükü bir hayli artacak.

Almanya’nın yeni vatandaşlık yasasının en önemli maddesi ise çifte vatandaşlık konusu. Yeni yasa ile birlikte artık çifte vatandaşlık mümkün olabilecek. Önceki yasaya göre, Alman vatandaşlığına geçmek için mevcut vatandaşlıktan vazgeçmek gerekiyordu, şimdi bu zorunluluk ortadan kalktı.

CHP KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Bu gelişme hiç şüphesiz en çok CHP'yi etkileyecek. Zira Alman gurbetçilerinin önemli bir kısmı AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyor. Bunu seçim sonuçları da ortaya koyuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçen seneki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da yüzde 67,2 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 32,8'de kaldı.

Odatv'de yer alan habere göre; milletvekilliği seçimlerinde de AK Parti'nin ezici bir üstünlüğü bulunuyor. AK Parti Almanya'da yüzde 50,5, Cumhur İttifakı ise yüzde 64,7 oy aldı. CHP ise yüzde 19,18'de kaldı.