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Gündem Almanya'dan çarpıcı Türkiye itirafı: Avrupa baş edemez
Gündem

Almanya'dan çarpıcı Türkiye itirafı: Avrupa baş edemez

Almanya merkezli Tagesschau sitesinde yayımlanan analiz yazısında Türk SİHA'larından övgüyle bahsedildi. Karabağ cephesinde Türkiye tarafından Azerbaycan'a verilen SİHA'ların sayesinde Ermeni askerlerinin siperlerinden çıkamadığı vurgulanırken, Türkiye'nin son dönemde ciddi gelişim gösterdiği SİHA'lar sayesinde birçok savaşta gidişatı değiştirebileceği ifade edildi. Analizde, "Avrupa ülkelerinin şu an sahip olduğu hava savunma sistemleriyle Türk SİHA'ları ile baş edemez." denildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 20:11:00 -
Almanya'dan çarpıcı Türkiye itirafı: Avrupa baş edemez

Almanya'da yayın yapan Tagesschau isimli haber sitesinde yayınlanan ve dünya genelinde SİHA'ların etkisinin anlatıldığı haberde Türk SİHA'ları hakkında önemli açıklamalara yer verildi.

Türkler SİHA'ları çok koordineli kullanmayı başarıyor

Analizde Türkiye'nin insansız hava araçlarını diğer silahlar ve askeri teçhizatlarla çok iyi bir koordine şekilde kullandığını belirtildi.

Ermeni güçlerini siperlere gömdü

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilimde Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği SİHA'ların Azerbaycan'ın zaferinde büyük bir katkı sağladığı ifade edilirken, analizde "SİHA'ların etkinliğini arttırması ile birlikte Ermeni kuvvetlerinin siperlere gömüldü" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan'ın çatışmalara ilişkin yayınladığı videolarda SİHA'ların etkisinin çok açık şekilde görüldüğünü ve SİHA'ları 185 Ermeni tankını hedef aldığı da analizde yer aldı.

Türkler SİHA'ları sayesinde savaşların gidişatını değiştiriyor

Analizde ayrıca Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar sayesinde savaşların gidişatına yön verdiği ve askeri uzmanlara göre Avrupalı devletlerin henüz bu duruma hazır olmadığı da belirtildi. Türkiye'nin SİHA'lar noktasında çok sayıda Avrupa ülkesinin önünde yer aldığı da ifade edildi.

Avrupa ülkeleri Türk SİHA'ları ile baş edemez

Avrupalı ülkelerin SİHA konusunda çalışmaları gerektiği ifade edilirken şu anki şartlarda Avrupa ülkelerinin sahip olduğu hiçbir hava savunma sisteminin Türk SİHA'ları ile baş edemeyeceği de belirtildi.

 

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