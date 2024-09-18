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Dünya Almanya'dan çarpıcı karar! İsrail bu karara çıldıracak
Dünya

Almanya'dan çarpıcı karar! İsrail bu karara çıldıracak

Yeniakit Publisher
2024-09-18 20:39:00 - 2024-09-18 21:03:25
Almanya'dan çarpıcı karar! İsrail bu karara çıldıracak

Reuters Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, veri analizi ve Ekonomi Bakanlığı'na yakın bir kaynağa göre, Almanya, hukuki zorluklarla uğraşırken İsrail'e yeni savaş silahları ihracatını askıya aldı.

Ekonomi Bakanlığı'nın ihracat lisanslarını onaylayan verilerine göre, Almanya geçen yıl İsrail'e askeri teçhizat ve savaş silahları da dahil olmak üzere 326,5 milyon avro (363,5 milyon dolar) değerinde silah ihracatını onayladı ve bu, 2022'ye göre 10 kat artış anlamına geliyor.

Bakanlığa yakın bir kaynak, Almanya'dan yapılan bu tür ihracatların insani hukuku ihlal ettiği yönündeki davaların sonuçlanmasına kadar İsrail'e silah ihracat lisansı onayı çalışmalarının durdurulduğunu söyledi.

 

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Merak etmeyin, Almanya da İsrail'in cinayet ortağıdır.
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