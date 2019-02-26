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Almanya'dan BM planı çerçevesinde Yemen'e 100 milyon avro

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Birleşmiş Milletlerin (BM) insani yardım planı çerçevesinde Yemen'e bu yıl için 100 milyon avro para yardımı yapılacağını açıkladı.

26 Şubat 2019 Salı 15:33
Almanya'dan BM planı çerçevesinde Yemen'e 100 milyon avro

Almanya, Birleşmiş Milletlerin (BM) insani yardım planı çerçevesinde Yemen'e bu yıl için 100 milyon avro para yardımı yapacak.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen’deki insanların çektiği acının görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

"Kuruluşların hayat kurtarıcı faaliyetleri engellenmemeli"

Bu sebeple Almanya'nın 2019’da da hayat kurtarıcı insani yardım gerçekleştireceğini kaydeden Maas, "Alman hükümetinin insan hakları ve insani yardım sorumlusu Baerbel Kofler, BM’nin insani yardım planı kapsamında bu yıl için 100 milyon avro yardım taahhüdünde bulunacak." ifadelerini kullandı.

Maas, insani yardım yapan kuruluşların hayat kurtarıcı faaliyetlerinin engellenmemesi çağrısında bulunarak, Yemen'de sivil halkın ve sivil kurumların korunmasını talep etti.

Uzun vadede Yemen için bir siyasi çözüm bulunması için taraflar arasındaki diyalog sürecinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Maas, açıklamasında, "Taraflar ciddi olduklarını ve aralarında güven inşa etmek istediklerini göstermeliler." ifadesine yer verdi.

İsviçre'deki Yemen konferansına katılacak

Maas, Hudeyde’nin önemli bölgelerinden ve limanlardan askerlerin çekilmesine ilişkin anlaşmanın hızlı ve gecikmeden uygulanmasını istedi.

Hudeyde’de mayınlı olan cephe hattında milyonlarca insan için önemli tahıl ambarlarının bulunduğuna işaret eden Maas, bu tahıl ambarlarını erişilebilir kılmanın güçlü bir insani mesaj olacağını kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kofler’in bugün İsviçre’nin Cenevre kentinde Yemen'deki insani krize ilişkin düzenlenen uluslararası konferansa katılacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:33
  1. Almanya
  2. Birleşmiş Milletler (BM)
  3. Yemen
  4. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas
  5. Baerbel Kofler
  6. Hudeyde
  7. Almanya Dışişleri Bakanlığı
  8. İsviçre

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