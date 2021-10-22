Almanya'dan Başkan Erdoğan'a küstah "Osman Kavala" cevabı

Türkiye'de hüküm giyen firari vatan haini Can Dündar'ı besleyen Almanya'dan küstah bir açıklama daha geldi. Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında türlü iftiralar ortaya atarak karalama kampanyası yürüten Can Dündar'ın sığındığı Almanya haddini yine fazlasıyla aştı.

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, "Soros artığı" Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde ortak bir çağrıda bulundu.

Hadlerini aşarak Türkiye'ye emir vermeye kalkan büyükelçilere tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala'yı bırakın. Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sözlerine küstahça cevap veren Alman hükümeti ise Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını istedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması yönündeki kararını hatırlatan Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, bu kararın derhal uygulanması gerektiğini söyledi ve "Pozisyonumuzda bir değişiklik yok" dedi.

Başkan Erdoğan ne demişti?

Afrika ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Soros artığı" dediği Osman Kavala'nın serbest bırakılması için ortak açıklama yapan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'ya çok sert tepki gösterdi.

Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden 10 ülke büyükelçi hakkında Erdoğan, "Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" ifadelerini kullandı.