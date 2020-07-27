Almanya'daki Ayasofya Camisi'ni açan gurbetçinin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi mutluluğu

İSTANBUL (AA) - HALİS AKYILDIZ - Almanya'nın Karlsruhe şehrinde 1975'te açtığı camiye "Ayasofya" adını veren Tarık Balık, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının mutluluğunu yaşıyor.

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden ibadete açılmasına karar verilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi cuma günü kılınan cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.

Almanya'da yaşayan 63 yaşındaki Tarık Balık'ın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması nedeniyle geldiği İstanbul'da gözyaşlarına hakim olamayarak dile getirdiği duyguları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Göç ettiği almanya'da henüz 17 yaşındayken çoğunluğu kendi bütçesi olmak üzere Almanya'daki gurbetçilerin yardımlarıyla açtıkları camiye "Ayasofya Camisi" ismini veren Balık, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla geldiği İstanbul'da AA muhabirine açıklama yaptı.

Balık, Konya'da imam hatip orta kısmında okurken 1972'de eniştesi ve amcasıyla birlikte Almanya'ya göç ettiğini söyledi.

Karlsruhe şehrine yerleştikten sonra gittiği işçi cemiyetinin bir bölümünde namaz kılınırken diğer bölümünde bira içildiğini belirten Balık, bu durumdan çok rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Milli Görüş Teşkilatının Karlsruhe Başkanlığını da yürüten Balık, 1974 yılında eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın Münih'e geldiğini duyunca yanına gittiğini ve orada kendisiyle görüştüklerini anlatarak, Erbakan'ın kendisine, "Bulunduğun yerde camiyi açtın mı?" diye sorduğunu aktardı.

"Hayır" yanıtını verdiği Erbakan'ın kendisine, "Senin peygamberin gittiği yerde mescidini açar, sen onun ümmetisin. Git, derhal orada camini aç. Bul bir yer, camiyi aç" dediğine işaret eden Balık, "Hoca, rahmetli böyle emredince sanki o salon o gün başıma yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Balık, bunun üzerine şehirdeki Körnerstr 26 numarada daha önce eczane olan bir yer bulduğunu dile getirerek, o günlerde cemiyet kuracak kimseyi bulamaması üzerine eski bakanlardan Şevket Kazan'ı aradığını söyledi.

Kazan'a, "Ben cami açmak istiyorum ama burada kimse yok." dediğini aktaran Balık, Kazan'ın da bunun üzerine "O zaman biz inşallah koalisyon hükümetinde ataşe olarak din görevlisi göndereceğiz." dediğini vurguladı.

Balık, daha sonra "Ayasofya" ismini verdikleri camiyi açtıklarını belirterek, Almanya'ya da Türkiye'den 6 din görevlisi gönderildiğini kaydetti.

- "İnşallah bu Ayasofya'da yapılan dualar, o büyük Ayasofya'yı açar"

Tarık Balık, merhum Necmettin Erbakan ile yine bir Almanya gezisi sırasında Köln'de ziyaret ettiği anlatarak, şöyle konuştu:

"Ne yaptın, camiyi kurdun mu?' diye sordu. 'Kurdum Hocam, elhamdülillah.' dedim. 'İsmi ne?' dedi. Ben de 'Ayasofya' dedim. Hocam (Erbakan) 'Niçin Ayasofya?' diye sordu. Ben de 'Hocam, inşallah bu Ayasofya'da yapılan dualar, o büyük Ayasofya'yı açar.' dedim. Hocam öyle bir 'inşallah', 'amin' dedi ki hacet kapıları demek ki açıktı ki bugün Rabbim bunu bize nasip etti. Kendisi görmedi ama biz gördük elhamdülillah."

- "50 yıllık hayalimdi Ayasofya..."

Herkesin kendisine camiye neden Ayasofya ismini verdiğini sorduğuna vurgu yapan Balık, "Ben de onlara diyordum ki 'Ayasofya mahzun, Ayasofya garip, Ayasofya biiznillah Kudüs-ü Şerif'in anahtarıdır, burada yapılan dualar Ayasofya'ya ışık tutacak ve gerçek Ayasofya açılacak. Ayasofya açılınca da Kudüs'teki Mescid-i Aksa açılacak." diye konuştu.

Balık, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için İstabul'a geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İki hafta önce Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in açılacağını duyunca, orada elimde üç iş vardı, oradakilere 'Kusura bakmayın, böyle bir durum var. Türkiye'ye Ayasofya Camisi'nin açılışına gidiyorum.' dedim. Geldikten sonra nasipse yaparım, nasip değilse bırakırım. 4 hafta sonra gideceğim ve yapacağım inşallah. 50 yıllık hayalimdi Ayasofya..."

- "Almanya'da, Ayasofya isminde iki cami var"

Tarık Balık, Milli Selamet Partisi ve Refah Partisi zamanlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber çalıştığını söyledi.

Her seçim zamanı Almanya'dan geldiğini anlatan Balık, "Hocama (Erbakan) ya makam şoförlüğü ya da korumalık yapardım. Sayın Cumhurbaşkanıyla da oradan tanışıyoruz. Kendilerinin en son Karlsruhe'ye gelmeleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak Beyefendi'yle oldu. Kendileri o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Daha önceki gelmelerinde konuştuğumuzda, 'Tarık, niçin Ayasofya?' dedi. Ben de dedim ki 'İnşallah burada yapılan dualar büyük Ayasofya'yı açar.' O da 'İnşallah' dedi ve gülümsedi. Aramızda böyle bir sohbet geçti. Bir de Almanya'nın Heilbronn şehrinde karşılaştık, orada sohbetimizde yine bu mevzu geçti."

Almanya'da Ayasofya adında 2 cami olduğuna dikkati çeken Balık, diğer caminin Pforzheim şehrinde olduğunu ifade etti.

Tarık Balık, Pforzheim şehrindeki diğer caminin isminin de Fatin Camisi olduğunu dile getirerek, "Yani biz gurbetçiler olarak Fatih ve Ayasofya'yı yan yana getirmeye çalıştık. Şükür Rabbim'e, Rabbim dualarımızı kabul etti." dedi.