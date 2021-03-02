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Gündem Almanya'daki aşılamayı yavaş bulan Meryem Uzerli, Türkiye'ye geliyor
Gündem

Almanya'daki aşılamayı yavaş bulan Meryem Uzerli, Türkiye'ye geliyor

CHP ve borozanı solak medya, Türkiye’nin koronavirüs ile yürüttüğü başarılı mücadeleyi görmezden gelerek iftiralarına devam ederken, yurtdışında yaşayanlar ise aşı olmak için Türkiye’yi tercih ediyor. Son olarak oyuncu Meryem Uzerli, uzun süredir yaşadığı Almanya'da koronavirüs aşılamasının yavaş ilerlemesinden rahatsız olunca aşı yaptırmak için Türkiye'ye dönüş yapmaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 12:24:00 -
Almanya'daki aşılamayı yavaş bulan Meryem Uzerli, Türkiye'ye geliyor

Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla en başarılı bir şekilde mücadele eden ülkelerin başında geliyor. Gerek salgını önleme gerekse aşılamada tüm dünyanın parmakla gösterdiği Türkiye’de, CHP başta olmak üzere muhalif cephe ve onların medyası, yalan ve iftira ile ülkenin koronavirüse karşı yürüttüğü mücadeleyi hedef alan bir politika izliyor.

CHP ve uzantıları Türkiye’yi eleştirirken, yurtdışında yaşayanlar ise aşı olmak için Türkiye’yi tercih ediyor.

Oyuncu Meryem Uzerli, dünya genelinde 2,5 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınının Avrupa'da görüldüğü ilk günden beri Almanya'da yaşıyor.

Aşı olmak için Türkiye'ye gelecek

Uzerli, projelerin yanı sıra Almanya'da koronavirüs aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi nedeniyle uzun süre ailesiyle İstanbul'da kalacak.  

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