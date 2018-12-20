Almanya’daki 14 havalimanında güvenlik alarmı verildi
Almanya’nın Stuttgart Havalimanı’nda bulunan gizli bilgi ve dokümanların kimliği belirsiz kişiler tarafından alındığı öğrenildi. Olayından ardından Alman polisi, 14 havalimanında güvenlik alarmı verdi.20 Aralık 2018 Perşembe 23:00
Almanya’nın Stuttgart Havalimanı’nda kimliği belirsiz kişilerin havaalanı akışını gizli olarak video kaydına aldığını tespit eden güvenlik güçleri, Almanya’nın 14 havalimanında güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardı.
Havalimanına ait izli bilgiler alındı
Almanya’nın Stuttgart Havaalanı’nda güvenlik güçleri, havaalanına ait gizli bilgilerin kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kayıt altına alındığını tespit etti. Zanlılar, güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan birinin, radikal dinci bir grubun üyesi olduğu ve Paris’te Alman plakalı bir araçta bulunduğu belirtildi.
Yaşanan olayın ardından Almanya Federal Polisi, Almanya genelinde bulunan 14 havalimanında güvenlik alarmı verdi.
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