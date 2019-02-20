Almanya’da yolcu gemisiyle yük gemisi çarpıştı: 15 yaralı

Almanya’nın kuzeyindeki Rügen Adasının 30 kilometre açıklarında bir yolcu gemisi ile kuru yük gemisi çarpıştı. Kazada 15 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Almanya’nın kuzeyindeki Bastın Denizi’nde, Rügen Adasının 30 kilometre açıklarında bir yolcu gemisi ile bir kuru yük gemisinin çarpışması sonucu 10’u ağır olmak üzere toplamda 15 kişinin yaralandığı kaydedildi. Olayı doğrulayan deniz polisi çarpışan gemilerin bilgilerini ise, Danimarka bandıralı ‘World Bora’ isimli yolcu gemisi ile Güney Kıbrıs bandıralı kuru yük gemisi ‘Raba’ olarak aktardı. Yapılan açıklamada olayın sabah saat 07.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple gerçekleştiği belirtildi. Ağır yaralılar Rügen Hastanesine kaldırılırken hafif yaralı 5 kişi ise sağlık kontrolü yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Alman Gemi Enkazı Derneği’nin (DGzRS) kaza neticesinde World Bora gemisin sancak bölümünde hasar meydana geldiğini Raba gemisinin ise kazayı hafif bir şekilde atlattığını duyurdu.