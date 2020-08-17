  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Almanya'da yılın ilk yarısında makine mühendisliğinde 32 bin kişi işini kaybetti

Ülkede haziran sonu itibariyle sektörün toplam istihdamı 1 milyon 30 bine geriledi

Yeniakit Publisher
2020-08-17 14:56:08 -
Almanya'da yılın ilk yarısında makine mühendisliğinde 32 bin kişi işini kaybetti

BERLİN (AA) - Alman Mühendisler Derneği (VDMA), Almanya’da yılın ilk yarısında makine mühendisliğinde Kovid-19 krizi, zayıflayan ekonomi ve yapısal değişimler nedeniyle 32 bin kişinin işini kaybettiğini bildirdi.

Almanya ekonomisinin bel kemiği olan sanayi üretimini temsil eden VDMA, yılın ilk yarısına ilişkin sektördeki istihdam rakamını açıkladı. Buna göre, ülkede makine mühendisliğinde şirketler, ocak-haziran döneminde 32 bin kişinin işine son verdi. Ülkede haziran sonu itibariyle sektörün toplam istihdamı da 1 milyon 30 bin olarak açıklandı.

İstihdamda kayıplara sebep olarak da “yavaşlayan küresel ekonomi ve ticaret”, “ana sektörlerde yapısal değişim” ve “Kovid-19 salgını” gösterildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, VDMA baş ekonomisti Ralp Wiechers, Makine mühendisliği sektöründe iş kayıplarını sektörün üzerindeki “muazzam baskı” göz önünde alındığında “orta düzeyde” bir kayıp olarak niteleyerek, “2009 finansal krizde olduğu gibi, kısa süreli çalışma çok sayıda işi güvence altına alıyor ve bu krizde de istihdamı korumak için güvenilir bir araç olduğunu kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Makine mühendisliğinde planlanan projelerin sayısının 2019’a göre bu yıl neredeyse yarı yarıya azaldığını belirten Wiechers, sektörde iş gücü talebinin de yılın ilk çeyreğinde yüzde 14,5 ve ikinci çeyrekte ise yüzde 23,7 düştüğünü kaydetti.

VDMA, sektörde haziranda 354 bin olan kısa çalışma ödeneğinde çalışan sayısının temmuzda 378 bine yükseldiğini de bildirdi.

Makine mühendisliği sektörü, Alman otomotiv sektöründen sonra en büyük ikinci sektör olmasıyla dikkati çekerken, sektörün üretiminin yüzde 70’den fazlası ihracat ediliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Filistin Müftüsü'nden Mescid-i Aksa fetvası: Bu kanalla haram
Dünya

Filistin Müftüsü'nden Mescid-i Aksa fetvası: Bu kanalla haram

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, terör devleti İsrail'le imzalanan normalleşme anlaşması doğrultusunda Mescid-i Aksa'ya yapı..
'Türk gemisini yaraladık' diyerek paylaştılar! Abdullah Ağar'dan olay yorum
Gündem

'Türk gemisini yaraladık' diyerek paylaştılar! Abdullah Ağar'dan olay yorum

Yunanistan hükümetinin bölgedeki provokasyonlarını haberleştiren Yunan basını bölgede son yaşananlara ilişkin akılalmaz yalanlara imza atmay..
Türkiye 3 ülkenin ismini açıkladı: Sinsi ittifakın farkındayız
Gündem

Türkiye 3 ülkenin ismini açıkladı: Sinsi ittifakın farkındayız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Doğu Akdeniz hakkında yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikler (BAE) ve Fransa’dan sonra herhangi..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı