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Dünya Almanya'da yeni yasaklar başladı
Dünya

Almanya'da yeni yasaklar başladı

Almanya’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler yürürlüğe girdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 14:51:00 -
Almanya'da yeni yasaklar başladı

Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının, Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısındaki artışın önüne geçmek amacıyla pazar günü aldıkları yeni kısıtlayıcı tedbirler yürürlüğe girdi.

Başkent Berlin’de ünlü alışveriş caddesi Kürfüstendamm’da temel ihtiyaç malzemeleri satmayan mağazalar kapalı tutuldu.

Kısıtlamaların başladığı ilk günde başkentte sokakların boş olduğu görüldü.

Brandenburg eyaletinde yaşayan ve Berlin’e çalışmak için gelen Paul Hellmann, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belirli bir süre sıkı tedbirlerin alınmasını doğru bulduğunu belirterek, “Brandenburg'da saat 22.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı var. Bunun kesinlikle iyi yönleri de var. Daha önce yaptığımız her şeyi yaparsak salgını kontrol altına alamayız." dedi.

Andreas Neumann ise tedbirleri doğru bulduğunu ifade ederek, "(Tedbirler) Alınması lazım. Herkes bu kısıtlamalara uyduğunda sonsuza kadar uygulanmaz. (Kısıtlamaları) Ben doğru buluyorum, başka bir seçeneğimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

10 Ocak'a kadar yürürlükte kalacak önlemler kapsamında temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Gıda ürünleri satan marketlerin yanı sıra bankalar, oto tamirhaneleri, gözlükçüler, benzin istasyonları, eczaneler ve postaneler gibi işletmeler açık kalacak.

Okullar ve kreşler kapatılacak. Son sınıfta eğitim gören öğrenciler için uzaktan eğitim gibi ayrı düzenlemeler yapılabilecek.

Tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, berberler, masaj ve kozmetik salonları ile dövmeciler hizmet vermeyecek.

En fazla iki hane halkının bir araya gelmesine izin verilecek ancak toplanan kişilerin sayısı 5 ile sınırlandırılacak. 14 yaş altı çocuklar sınırlandırma kapsamına girmeyecek.

Bar ve restoran gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.​​​​​​​

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