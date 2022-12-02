Almanya’da Yeni Cami ve Kültür Merkezi açıldı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Yeni Cami ve Kültür Merkezinin açılış törenine Türkiye’nin Münster Başkonsolosu Ahmet Faik Davaz, Bünde Belediye Başkanı Susanne Rutenkröger ile bir çok yetkili ve vatandaş katıldı. DİTİB Bünde Dernek Başkanı Mustafa Keleş, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, caminin açık, şeffaf, kucaklayıcı ve şehrin doğal dokusuna uyumlu mimaride inşa edildiğini ifade etti.

Belediye başkanı Rutenkröger de, caminin yapım aşamalarını anlatarak yeni mekanı tüm şehir sakinlerinin buluşma yeri olarak gördüğünü aktardı. Yapımına 6 Eylül 2020’de başlanılan yapı, 2 bin 200 metrekare alan üzerine dört kattan oluşuyor. Yapıda, 300 metrekare ibadet alanı ile çok amaçlı konferans salonu, kütüphane, derslik, lokal, gasilhane ve bebek odası, çocuklar için sınıflar ve elektrikli araçlar için şarj istasyonu da bulunuyor.