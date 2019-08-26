Almanya’da yaşayan yabancılar arasında Türkler ilk sırada

Alman Federal İstatistik Dairesi tarafından açıklanan verilere göre, 10 milyon 920 bine yabancının yaşadığı ülkede 1 milyon 493 bin sayısı ile Türkler ilk sırada yer aldı.

Alman Federal İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere göre, ülkede yaşayan yabancı sayısı 10 milyon 920 bine ulaştı. Ülkede yaşayan yabancıların son on yılda yüzde 62 oranında arttığı,83 milyon olan Almanya’nın nüfusunun20 milyon 800 bin kişinin göçmen kökenli geçmişe sahip olduğu belirtildi.Almanya’da yaşayan yabancı kökenlilerin 4 milyon 300 bin kişisinin AB ülkeleri vatandaşı olduğu belirtilerken, ülkede yaşayan yabancı kökenli milletlerin başında 1 milyon 493 bin sayısı ile Türklerin ilk sırayı aldığı ifade edildi.Yabancıların ülkede kalma sürelerine göre de ortalama 28.8 yıl ile yine Türkler ilk sırada yer aldı. Türk olarak kayıtlı bulunan vatandaşların sayısına Alman vatandaşlığına geçen veya doğumda Alman vatandaşlık hakkı bulanan Türk kökenliler dahil edilmedi.Alman vatandaşlığına geçenlerle birlikte Almanya’da yaşayan Türklerin sayısının 3 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Alman Yabancılar Kayıt Merkezi’nin (ARZ) verilerine görü ülkede yaşayan 10 milyon 920 bin yabancının ilk sırasını Türkler alırken, ikinci sırada 783 binle Polonyalılar, üçüncü sırada 638 binle Suriyeliler, dördüncü sırada 611 bin ile İtalyanlar, beşinci sırada 534 bin ile Romanyalılar, altıncı sırada 348 bin Yunanlar, yedinci sırada 333 bin ile Hırvatlar, sekizinci sırada 263 bin Bulgarlar, dokuzuncu sırada 253 bin Afganlar, onuncu sırada 245 binle Ruslar, on birinci sırada 227 bin Iraklılar yer aldı.

Alman Federal İstatistik Dairesi yabancı sayısı olarak kayıtlarda bulunanların ülkeye iltica etmiş, işlemleri devam eden veya mülteci olarak gelenlerin bu sayılara ilave edilmediğini duyurdu.