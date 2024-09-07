Almanya’da yaşayan Türk başından geçenleri anlattı ‘Bir daha Türkiye’ye laf edersem…’

Bu basit işlem için kendisine gelen fatura ise tam 705 Euro. Durum karşısında büyük şaşkınlık yaşayan kadın, “Sağlık sigortası masrafı karşılayacak ama 705 Euro… Bir daha Türkiye’ye laf edersem beni susturun,” dedi.

Türkiye’deki ücretsiz ve erişilebilir sağlık hizmetleri ile kıyaslandığında, Almanya’daki bu yüksek masraf, sosyal medyada geniş yankı buldu. Türkiye, devlet destekli sağlık sistemi sayesinde vatandaşlarına ücretsiz hizmet sunarken, Almanya gibi ülkelerde basit müdahaleler için dahi yüksek bedeller ödenmesi, Türkiye'nin sağlık sisteminin daha üstün olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.