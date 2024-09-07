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Sosyal Medya Almanya’da yaşayan Türk başından geçenleri anlattı ‘Bir daha Türkiye’ye laf edersem…’
Sosyal Medya

Almanya’da yaşayan Türk başından geçenleri anlattı ‘Bir daha Türkiye’ye laf edersem…’

Yeniakit Publisher
2024-09-07 15:47:00 -

Almanya’da yaşayan bir Türk vatandaşı, Hamburg’da yaşadığı sağlık tecrübesini şaşkınlıkla paylaştı. İki ay önce şiddetli böbrek ağrısı nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaş, ambulansta sadece tansiyonunun ölçüldüğünü ve hastaneye bırakıldığını anlattı.

Bu basit işlem için kendisine gelen fatura ise tam 705 Euro. Durum karşısında büyük şaşkınlık yaşayan kadın, “Sağlık sigortası masrafı karşılayacak ama 705 Euro… Bir daha Türkiye’ye laf edersem beni susturun,” dedi.

Türkiye’deki ücretsiz ve erişilebilir sağlık hizmetleri ile kıyaslandığında, Almanya’daki bu yüksek masraf, sosyal medyada geniş yankı buldu. Türkiye, devlet destekli sağlık sistemi sayesinde vatandaşlarına ücretsiz hizmet sunarken, Almanya gibi ülkelerde basit müdahaleler için dahi yüksek bedeller ödenmesi, Türkiye'nin sağlık sisteminin daha üstün olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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