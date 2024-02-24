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Aktüel Almanya'da yaşayacağız notuyla paylaştı: Film gösterime giremeyince icralık oldu! İhtiyaç duyulan parayı bulamadı
Aktüel

Almanya'da yaşayacağız notuyla paylaştı: Film gösterime giremeyince icralık oldu! İhtiyaç duyulan parayı bulamadı

Yeniakit Publisher
2024-02-24 23:40:00 - 2024-02-24 23:54:29
Almanya'da yaşayacağız notuyla paylaştı: Film gösterime giremeyince icralık oldu! İhtiyaç duyulan parayı bulamadı

Müslüm ve Ayla'nın yapımcısı Mustafa Uslu'nun 4,5 milyon dolar harcayarak çektiği Neşet Ertaş filmi, mirasçıların açtığı dava sonucu yayına girmeden kaldırıldı. Rahatsız eden olayda bankadan çektiği parayı ve çocuklarının okul taksitini ödeyemeyen Uslu, "İcralık oldum. Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim" dedi.

Milyonlarca kişi tarafından izlenen Müslüm ve Ayla gibi filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu, borç batağına girdi. 4,5 milyon dolara çektiği Neşet Ertaş filmi, mirasçıların açtığı dava sonucu yayınlanamayan Uslu, icralık olduğu için oyuncu eşi Sinem Uslu ve çocuklarıyla Almanya'ya taşınma kararı aldı.

4,5 milyon dolar harcadığı filmi vizyona giremeyen Mustafa Uslu: Ailemle birlikte ülkemden gidiyorum.

"ÜZGÜN VE BOYNU BÜKÜK ŞEKİLDE ÜLKEYİ TERK EDİYORUZ"

Filmi yayınlanamadığı için bankadan çektiği krediyi dahi ödeyemeyen Mustafa Uslu, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye'de film çekmek çok zor iş. Neşet Ertaş filmine 4.5 milyon dolar harcamıştık. Rahmetli Neşet Ertaş'ın mirasçıları kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı. Maalesef davanın görüldüğü mahkeme tarafından filmimiz dahi izlenmeden, bilirkişi raporu dahi alınmadan vizyona girmesi engellendi. Bu sebeple bankadan film için çekmiş olduğumuz kredi borçlarımı ödeyemedim, icralık oldum. Serdar Ortaç'ın kumar borcunu 7 defa yapılandıran banka benim isteğimi maalesef kabul etmedi. Çocuklarımın okul taksitini dahi ödemekte zorlanıyorum, kiralık arabaya biniyorum. Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim. Üzgün ve boynu bükük gidiyoruz. Almanya'da yaşayacağız. Bundan sonraki hayallerimizi orada gerçekleştirmeye çalışacağız, hoşça kalın."

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