Almanya’da yanlış kanser tanısı alarmı Almanya’nın batısındaki 2 eyalette yetkililer 100’den fazla hastaneyi yanlış kanser tanısı konulmasıyla ilgili uyardı.

Almanya’nın batısındaki 2 eyalette yetkililer 100’den fazla hastaneyi yanlış kanser tanısı konulmasıyla ilgili uyardı.

Alman medyasında çıkan haberlerde, yetkililerin, batı eyaletleri Saarland ve Rhineland-Palatinate’deki kliniklerde yanlış kanser tanısı koyduğundan şüphelenilen bir doktor tarafından gönderilen vakaların yeniden incelemesi için uyarıda bulunduğu bildirildi.

Savcılar, 2016-2019 yılları arasında 26 hastaya yanlış kanser teşhisi koyarak gereksiz operasyonlar geçirmelerine neden olduğundan şüphelenilen 60 yaşındaki doktor hakkında ihmal nedeniyle zarar verme şüphesiyle araştırma yapıyor.

Doktorun çalışması yasaklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.