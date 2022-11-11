Almanya’da Vatandaşlık Parası Dönemi

Almanya‘da Hartz IV olarak bilinen ve bir yıldan fazla süredir işsizlere verilen devlet yardımı yerine "Vatandaşlık Parası" ödenmesini içeren tasarı Federal Meclis’te kabul edildi.

Hükümetteki SPD-Yeşiller ve FDP partilerinden oluşan koalisyonun çoğunluğuyla kabul edilen yeni sosyal yardım uygulaması ile iki çocuklu bir anne babaya, her ay 1598 Euro verilecek. Evli olan ailelerde kişi başı ve çocuk sayısına göre yardım yapılacak.

Evli olan çiftlere eşler için kişi başına 451 Euro verilecek, 14 ile 17 yaş arasındaki çocuklar için kişi başı 420 Euro, 6 ile 13 yaş arasında olanlar çocuklar için 348 Euro, 5 yaşına kadar olan çocuklar için ise 318 Euro verilecek.

1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olacak ve enflasyon miktarına göre arttırılacak yeni uygulamayla, evli olmayan işsizler için ödenecek yardım oranı söz konusu tarihten itibaren 53 Euro arttırılarak aylık 502 Euro olacak.

Yardım kapsamında ailelerin kirası ile bazı faturaları da karşılanacak. Şimdiye kadar "Hartz IV" uygulaması kapsamında Çalışma Ajansı’nın gösterdiği işleri kabul etmeyenlerin ödemelerinde kesinti yapılırken, "Vatandaşlık Parası" uygulamasında ilk altı ayda ödemelerde kesinti olmayacak, 60 bin Euro’ya kadar olan varlık dikkate alınmayacak.

Kendi konutlarında oturanlar da ilk iki yıl boyunca evlerini satmaya zorlanmayacak.

Sosyal yardım insanları tembelleştiriyor eleştirisi

Almanya'da bir yıldan uzun süre işsiz olan 5,3 milyon kişi sosyal yardımla geçiniyor. Toplam nüfusun yüzde 6,5'i devletten aldığı maddi destekle yaşamını sürdürüyor.

Sosyal yardım alanlar arasında göçmenlerin oranı yüzde 40. Ödenekten faydalananlar arasında Türkiye kökenli göçmenlerin oranı ise istatistiklerde yüzde 20 olarak tanımlanıyor.

Sosyal yardım oranının yüksekliği ve yeni uygulamayla verilecek miktarın daha da artacak olması, bu olanaktan faydalananların çalışmak istemediği şeklinde yorumlara neden oluyor.

Muhalefet partisi Hıristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) lideri Friedrich Merz, sert tepki göstererek uygulamanın yürürlüğe girmesi halinde "kendisinden sorumlu olan vatandaşın giderek yardım alan vatandaşa dönüşeceği" değerlendirmesinde bulundu.

Merz söz konusu uygulamada "kişisel sorumluluğun değil, koruyucu devlet" anlayışının ön planda olduğunu söyledi.

Federal hükümet, uygulamanın amacının söz konusu kişilerin yeni eğitim olanakları ile iş aramaya odaklanması olduğunu açıklamıştı.