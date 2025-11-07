Almanya’da üretimde tablo netleşiyor! Rakamlar iç açıcı değil
Destatis verilerine göre Almanya’da sanayi üretimi eylülde bir önceki aya göre artış kaydetti ancak geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandı. Üretimdeki bu hareketlilik, ekonomi çevrelerinde dikkatle takip ediliyor.
Almanya'da sanayi üretimi, Eylül ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre %1,3 artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla %1,0 oranında azaldı. Bu veriler, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklandı.
Yıllık bazda ise Ağustos üretimi %3,6 geriledi.
Üç aylık karşılaştırmada, 2025'in üçüncü çeyreğinde üretim ikinci çeyreğe göre %0,8 daha düşük gerçekleşti.
Eylül ayındaki toparlanma özellikle otomotiv sektöründeki %12,3'lük üretim artışından kaynaklandı. Bu sektör, ağustosta %16,7 düşüş yaşamıştı. Bilgisayar, elektronik ve optik ürün üretimi %5,1 artarken, makine ve ekipman üretimi %1,1 azaldı.
Enerji ve inşaat hariç sanayi üretimi eylülde aylık bazda %1,9 arttı. Sermaye malları üretimi %3,8, tüketim ve ara malları üretimi ise %0,2 yükseldi. Enerji üretimi %1,3 artarken, inşaat üretimi %0.9 geriledi.
Sanayi üretimi, enerji ve inşaat hariç tutulduğunda, Eylül 2024'e göre %1,2 düşüş gösterdi.
