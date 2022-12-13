Almanya'da Umre Kafileleri 22 Aralık'ta hareket edecek

Almanya'dan kutsal topraklara 22 Aralık'da hareket etmeye başlayacak umre kafilelerinde yer alacak görevliler için başkent Berlin yakınlarındaki Dahlem'de eğitim semineri düzenlendi.

Umre organizasyonunda görev yapacak kafile başkanı ve grup görevlilerini bilgilendirmek amacıyla Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Dahlem Eğitim Merkezinde düzenlenen ve iki gün süren seminerde Umre ibadetinin genel usul ve esasları hakkında bilgi verildi.

DİTİB Dini Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Muharrem Kuzey, burada yaptığı konuşmada, yetkin din hizmetinin ve grup rehberliğinin önemine vurgu yaparak "Uyum, koordinasyon, ekip ve paylaşım çalışması içerisinde umremizi tamamlayacağız." dedi.

DİTİB Hac ve Umre Hizmetleri Müdürü Selçuk Doğruer ise Almanya genelinden gerçekleşecek uçuşların Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Friedrichshafen, Münih, Stuttgart, Nürnberg, Hannover ve Hamburg havalimanlarından İstanbul bağlantılı olarak kutsal topraklara ulaşacağını söyledi.

Doğruer, 22-27 Aralık tarihlerinde Almanya'dan kutsal topraklara hareket edecek umre kafilelerinin, 2-8 Ocak 2023'te dönüş yapacaklarını belirtti.

Ayrıca din görevlileri, umreye gidecek öğrencilere ve gençlere yönelik uygulamalı eğitim semineri verdi.