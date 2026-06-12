Almanya'da Türkler, Dünya Kupası heyecanını camide yaşayacak! Önce namaz sonra maç

Türk toplumunun yoğun yaşadığı Duisburg'da gerçekleştirilecek etkinlikte vatandaşlar, 14 Haziran'da önce sabah namazında bir araya gelecek, ardından çorba ve tost ikramına katılacak, daha sonra da Türkiye'nin Avustralya ile oynayacağı karşılaşmayı toplu halde izleyecek.

DİTİB Duisburg-Hochfeld Muradiye Camisi Dernek Başkanı Tolga Avkapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların, gençlerin, ailelerin ve yaşlıların milli takım heyecanını birlikte yaşayacağını belirtti.

Yaklaşık 35 yıldır yaşadığı Duisburg'da öğretmen olarak görev yapan Avkapan, etkinlik fikrinin cami yönetimindeki gençlerden geldiğini anlatarak, "Dünya Kupası gibi organizasyonlar, yurt dışında yaşayan Türkleri ortak milli duygular etrafında buluşturuyor." dedi.

Avkapan, yurt dışında yaşayan Türklerin, milli, kültürel ve tarihi değerlerini korumaya önem verdiğini vurgulayarak, bu kapsamda milli takımın da Dünya Kupası'nda Türk toplumunu temsil edeceğini söyledi.

Etkinliğin farklı yaş gruplarını aynı çatı altında buluşturacağını kaydeden Avkapan, "Maçı normalde camimizin lokalinde izleyecektik. Fakat cemaatimizin yüksek talebinden dolayı camimizin araç park alanına çadırlar kurup büyük ekranda izlemeye karar verdik." diye konuştu.

Avkapan, kadın erkek tüm vatandaşları programa davet etti.

"CAMİLER SOSYAL HAYATIN DA MERKEZİNDE YER ALIYOR"

DİTİB Duisburg-Hochfeld Muradiye Camisi Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Kaymak ise camilerin yalnızca ibadet edilen mekanlar değil, aynı zamanda sosyal faaliyetlerin gerçekleştirildiği merkezler olduğunu söyledi.

Camilerin, gençlik, eğitim ve aile etkinliklerine ev sahipliği yaptığını ifade eden Kaymak, gençlik kollarının öncülüğünde düzenlenecek etkinlikte sabah namazı kılınacağını, ikramlar yapılacağını, böylece milli maç heyecanının bir arada yaşanacağını dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Caminin sekreteri ve gençlik sorumlusu Oğuzhan Avkapan, etkinliği gençler ve cami yönetimiyle planladıklarını anlatarak, "Afişi paylaştıktan sonra hem Almanya'dan hem de Türkiye'den çok güzel geri dönüşler aldık." dedi.

Bu tür organizasyonlarla gençleri ve cemaat üyelerini bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirten Avkapan, "Etkinliğin başka cami ve derneklere de örnek olması bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Etkinliğin hazırlıklarında görev alan gençlerden Serhat Avkapan da Avrupa'daki camilerin faaliyetlerinin büyük ölçüde gönüllülük esasıyla yürütüldüğünü dile getirerek, Türk toplumuna hizmet veren camilerin bugün ulaştığı noktaya katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Hazırlıklarda görev alan bir diğer gönüllü Yusuf Kayhan ise gurbetçi Türklerin yıllar boyunca emek vererek inşa ettiği camilerde bu tür etkinlikler düzenlemekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

MİLLİ TAKIM HEYECANI ETRAFINDA BİRLEŞECEKLER

Programla, farklı yaş gruplarından Türklerin, milli takım heyecanı etrafında bir araya gelmesi ve camilerin sosyal-kültürel faaliyetlerine katkı sunulması amaçlanıyor.

Program kapsamında Türkiye'nin Avustralya ile oynayacağı karşılaşmanın Almanya saatiyle 06.00'da başlayacak olması nedeniyle katılımcılar, sabah namazının ardından camide bir araya gelerek maçı toplu halde takip edecek.