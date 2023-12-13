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Gündem Almanya'da Türkiye paniği: Erdoğan yanlısı bir parti kurulabilir
Gündem

Almanya'da Türkiye paniği: Erdoğan yanlısı bir parti kurulabilir

Yeniakit Publisher
2023-12-13 14:18:00 -
Almanya'da Türkiye paniği: Erdoğan yanlısı bir parti kurulabilir

Almanya'da Türkleri de yakından ilgilendiren çifte vatandaşlık düzenlemesiyle ülkedeki siyasi tablonun değişebileceğini yazan Alman basını yaşadığı endişeyi sayfalarına taşıdı. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türklerin yüzde 65'ten fazlasının oyunu aldığına atıfta bulunan Alman basını, 'Erdoğan'ın partisi Almanya'ya geliyor mu? Yeni yasa barajı yıkabilir' başlığını kullandı.

Almanya İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve ülkede yaşayan Türkleri de yakından ilgilendiren 'Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu' adını taşıyan yasa tasarısı Federal Meclis'te görüşülmeye başlanırken Alman basını, paniğe kapıldı.

Almanya'da yaklaşık 11 milyon yabancının Alman vatandaşı olmadan yaşadığını yazan Alman basını, haberinde "Erdoğan'ın partisi Almanya'ya geliyor mu? Yeni yasa barajı yıkabilir" başlığını kullandı.

Yasa tasarısının ülkedeki siyasi tabloyu değiştirebileceği belirtilirken haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan için bu, Almanya'yı etkilemek adına yeni bir şans anlamına gelebilir" ifadeleri kullanıldı.

ALMANYA'DA TÜRKİYE PANİĞİ: ERDOĞAN YANLISI BİR PARTİ KURULABİLİR

Çifte vatandaşlıkla Almanya'daki göçmenlerin parti kurarak meclise girebileceğine dikkat çeken Alman basını, çifte vatandaşlık alanların oy kullanma hakkına sahip olmasının kamuoyunda endişeye neden olduğunu ileri sürdü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mayıs 2023'teki cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türklerin yüzde 65'ten fazlasının oyunu aldığına atıfta bulunan Alman basını, "Almanya'da Başkan Erdoğan yanlısı bir parti kurabilecek çok sayıda Türk çoğunluğunun bulunduğunu vurgulamak gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

YASA TASARISINDA NELER YER ALIYOR?

Tasarının yasalaşması halinde, daha önce sınırlı sayıda ülke vatandaşına uygulanan çifte vatandaşlık hakkı, herkese yönelik genişletilecek ayrıca yabancıların Alman vatandaşlığına kabul edilmesi için gerekli şartlar da hafifletilecek.

Buna göre vatandaşlığa geçmek için istenen "yasal ikamet süresi" 8 yıldan 5 yıla indirilecek.

Çalıştığı alanda veya eğitiminde başarılı olmak, gönüllü çalışmalar yapmak gibi, Almanya'daki yaşam şartlarına uyum sağlamak için özel çaba gösterenlerde bu süre 3 yıla düşebilecek.

Çifte vatandaşlığa imkan veren tasarıda, çoklu vatandaşlıklara da imkan tanınacak.

Aynı zamanda yabancı bir ülkenin vatandaşlığına geçenlerin Alman vatandaşlığını kaybedeceği yönündeki düzenleme de ortadan kalkacak.

Ebeveynlerden birinin 5 yıl Almanya'da yasal olarak ikamet etmesi durumunda ülkede doğan yabancı çocuklar Alman pasaportu alabilecek.

Ayrıca çocuklar ebeveynlerinin vatandaşlığını da koruyarak çifte vatandaş olabilecek.

Tasarıda, İşgücü Anlaşması kapsamında 30 Haziran 1974'e kadar Federal Almanya Cumhuriyeti'ne (Batı Almanya) ve sözleşmeli işçi olarak 13 Haziran 1990'a kadar eski Almanya Demokratik Cumhuriyet'ine (Doğu Almanya) gelen "misafir işçiler" için de düzenleme yer alıyor.

Kaynak: Star Gazetesi

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