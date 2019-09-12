0553 313 94 23

“Almanya’da Türk girişimciler yıllık 50 milyar avro ciro yapıyor”

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın:- "Almanya’da 80 bin Türk girişimci yıllık 50 milyar avro ciro yapmakta ve 500 bin istihdam sağlamakta. Almanya ile ilişkilerde yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Eylül ayında yaptığı ziyaretten sonra ilişkilerde normalleşmeye girildi"- "Almanya, yabancılar olmasa azalan bir nüfusa sahip. Gelecekte eğitim ve lojistik sektörlerinde fırsatlar olduğunu düşünmekteyiz. Sahipleri yaşlılık dolayısıyla emekli olan Alman şirketlerin devralmasında çok büyük fırsatlar var"- Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Bölge Komitesi Başkanı Gökhan Karakuş:- "Siyasetin nesnesi değil öznesi olan bir Türk toplumu hedefliyoruz. Yaptığımız işte çok başarılı, bulunduğumuz ülkenin hukuk ve kültürüne saygılı olmalıyız"

12 Eylül 2019 Perşembe 20:41
“Almanya’da Türk girişimciler yıllık 50 milyar avro ciro yapıyor”

BERLİN (AA) - Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Avrupa'nın Türkiye'nin ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerinde önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, “Almanya’da 80 bin Türk girişimci yıllık 50 milyar avro ciro yapmakta ve 500 bin istihdam sağlamakta. Almanya ile ilişiklerde yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Eylül ayında yaptığı ziyaretten sonra ilişkilerde normalleşmeye girildi.” dedi.

Aydın, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Avrupa Girişimci Toplantısı'nda konuştu.

Almanya’nın dünyanın dördüncü ve Avrupa’ın birinci en büyük ekonomisi olduğunu hatırlatan Aydın, diğer ülkelerin Almanya ile ekonomik ilişkilerini geliştirdiklerini anlattı.

Aydın, Almanya’nın toplam dış yatırımının 700 milyar avronun üzerinde olduğunun altını çizerek, “Türkiye’de Almanya’nın yatırımı 10 milyar doların üzerinde ve ülkede 7 bin Alman firması var. 120 bin istihdam sağlıyor. Burada potansiyel büyük. Bunu artırmalıyız.” diye konuştu.

Almanya ile Türkiye’nin ekonomik ilişkilerini daha üst seviyeye taşımak için yoğun çalıştıklarını anlatan Aydın, ağustosta düzenlenen Yapay Zeka Konferansı’ndan sonra 23 Ekim’de Berlin’de Enerji Forumu düzenleneceğini bildirdi.

Büyükelçi Aydın, Avrupa'nın, Türkiye'nin ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerinde önemli bir konuma sahip olduğuna işaret ederek, “Almanya’da 80 bin Türk girişimci yıllık 50 milyar avro ciro yapmakta ve 500 bin istihdam sağlamakta. Almanya ile ilişiklerde yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl eylül ayında yaptığı ziyaretten sonra ilişkilerde normalleşmeye girildi.” ifadelerini kullandı.

Almanya’da Türkiye kökenli iş insanlarının önemli bir bölümünün hizmet sektöründe faaliyet gösterdiğini bildiren Aydın, “Almanya yabancılar olmasa azalan bir nüfusa sahip. Gelecekte eğitim ve lojistik sektörlerinde fırsatlar olduğunu düşünmekteyiz. Sahipleri yaşlılık dolayısıyla emekli olan Alman şirketlerin devralmasında çok büyük fırsatlar var.” diye konuştu.

Aydın, Afrika’nın, Avrupa’ya göç baskısıyla nedeniyle Almanya'da önem kazanmaya başladığını anlatarak, bu kıtada Alman şirketleriyle iş birliği yapma konusunda büyük fırsatlar olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Aydın, Almanya’da DTİK’in diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak faaliyetler yapması çağrısında bulunarak, bunun için ellerinden gelen yardımı yapacaklarını belirtti.


- "Siyasetin nesnesi değil öznesi olan bir Türk toplumu hedefliyoruz"


DTİK Avrupa Bölge Komitesi Başkanı Gökhan Karakuş da Türklerin yoğun yaşadığı bir ülke olduğu için Almanya'nın kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Türk girişimcilerinin başarısını göstermek için çalışıyoruz.” dedi.

DTİK’in kurulduğu günden beri Türkiye adına lobi faaliyetleri yaptığını anlatan Karakuş, "Yaptığımız faaliyetlerde Türk diasporasının gücünü artırıyoruz. Siyasetin nesnesi değil öznesi olan bir Türk toplumu hedefliyoruz. Yaptığımız işte çok başarılı, bulunduğumuz ülkenin hukuk ve kültürüne saygılı olmalıyız. Hepimiz farklı bölgelerden olabiliriz. Hepimiz aynı gemideyiz. Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Fenerli olabiliriz. Milli konular olduğumuz zaman milli formayı giymeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 20:41
  1. Almanya
  2. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın
  3. yatırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesirspor'un yeni transferleri taraftarlarla buluştu
    1. Balıkesirspor'un yeni transferleri..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır..
    3. Trump'tan Endonezya halkına taziye
    4. “Almanya’da Türk girişimciler yıllık..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısı..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır..
    7. "Şer odaklarının hedefi, Erdoğan'ı..
    8. "Garantili kupon" operasyonu
    9. Bursa’da pompalı tüfekle saldırı: 1..
    10. Nabi Avcı'dan yalanlama: İddialar..
    11. Diyarbakır'da sivillere yönelik terör..
    12. Göztepe'de Çaykur Rizespor maçı..
    13. Balkondan düşen çocuk yarandı
    14. "Keçiörengücü maçını almak zorundayız"
    15. "Yılı pozitif büyüme rakamı ile..
    16. Gloria Cup: CSKA Moskova: 87 - TOFAŞ:..
    17. İstanbul’un farklı ilçelerinde..
    18. İzmir’de 182 düzensiz göçmen yakalandı
    19. Samsun’da STK’lardan "12 Eylül"..
    20. Adanaspor-Adana Demirspor derbisine..
    21. Quaresma, Fikret Orman'ı bombaladı
    22. ABD'nin yeni BM büyükelçisi görevine..
    23. FETÖ’nün esnaf yapılanmasına yönelik..
    24. Diyarbakır Valiliğinden patlamayla..
    25. Diyarbakır Valiliği: "Kulp ilçesinde..
    26. 4 kişinin öldüğü otopark kavgasında 2..
    27. KKTC’deki patlamalara ilişkin yeni..
    28. Başkan Erdoğan ile Karamollaoğlu 2..
    29. Kral Selman'ın kızı mafya gibi.....
    30. Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde patlama:..
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan kabine değişikliği açıklaması: O bakanlar gidiyor
    Yusuf Kaplan'dan kabine değişikliği açıklaması: O bakanlar gidiyor
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap