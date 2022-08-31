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Dünya Almanya'da Türk derneğine ırkçı ölüm tehdidi içeren mektup gönderildi
Dünya

Almanya'da Türk derneğine ırkçı ölüm tehdidi içeren mektup gönderildi

Almanya'nın Neuss kentinde, Türk Federasyonuna bağlı Türk Kültür Ocağı'na ölüm tehdidinin yer aldığı ırkçı bir mektup gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 06:34:00 -
Almanya'da Türk derneğine ırkçı ölüm tehdidi içeren mektup gönderildi

Neuss Türk Kültür Ocağı Başkanı Tansel Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki hafta arayla ırkçıların ikinci kez hedefi olduklarını belirterek, gerek üyelerinin gerekse şehirlerinde yaşayan Türklerin olayları korku ve endişeyle karşıladıklarını söyledi.

Çiftçi, "Bugün postayla bir mektup geldi. Gamalı haç çizilen ve NSU 2.0 imzasıyla gönderilen mektupta 'Camilerinizi yakıp yıkacağız ve siz Türkleri öldüreceğiz' şeklinde ırkçı ifadeler yer alıyor. Bundan iki hafta önce de derneğimize yapılan saldırıda binamızın camları kırılmıştı. Bu olayların sıklaşması nedeniyle üyelerimizde ve burada yaşayanlarda tedirginlik başladı. Yetkililerden sorumluların yakalanmasını ve gerekli cezayı almalarını istiyoruz." diye konuştu.

Avrupa'nın ortasında ölüm tehditleri alarak yaşadıklarını ve bunun kabul edilemeyeceğini vurgulayan Çiftçi, suç duyurusunda bulundukları polisin olaylarla ilgili inceleme başlattığını kaydetti.

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