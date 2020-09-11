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Aktüel Almanya’da trene biletsiz binen PKK yandaşları ile polis arasında arbede çıktı
Aktüel

Almanya’da trene biletsiz binen PKK yandaşları ile polis arasında arbede çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 17:14:43 -
Almanya’da trene biletsiz binen PKK yandaşları ile polis arasında arbede çıktı

BERLİN (AA) - Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının trende kaçak yolculuk yaparken yakalandıkları ve bunun sonucunda polisle arbede yaşadıkları bildirildi.

Alman medyasında yer alan habere göre yaklaşık 80 terör örgütü PKK yandaşı, Hannover, Uelzen, Lüneburg şehirlerinde düzenlenen eylemlerden Hamburg'a dönüşte trene biletsiz bindi.

PKK yandaşlarının bilet soran görevlilere direnerek zorbalık yapmaları üzerine olay yerine 200’den fazla polis geldi.

Alman polisi, bileti bulunmayan PKK yandaşlarını trenden indirmek istedi, PKK yandaşlarının buna direnmesi üzerine arbede çıktı.

Polisten yapılan açıklamada, bileti bulunmayan PKK yandaşlarının zorluk çıkardığı, "görevlileri tekmeleyip saldırdığı” belirtildi.

Polisin kimliklerini belirlediği 80’den fazla PKK yandaşı hakkında biletsiz kaçak yolculuk yapmaktan, görevi başındaki polis memurlarına mukavemetten ve adam yaralamaktan dava açılacak.

Öte yandan PKK yandaşlarının bazılarının Almanya’da oturum haklarının dahi olmadığı ve kaçak olarak bulundukları tespit edildi.

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