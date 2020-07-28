  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Almanya'da terör örgütü TKP-ML üyelerine hapis cezası

TKP-ML davasının baş sanığı Müslüm Elma, örgütün elebaşı olduğu gerekçesiyle 6,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 14:24:59 -
Almanya'da terör örgütü TKP-ML üyelerine hapis cezası

BERLİN (AA) - Almanya'da biri kadın toplam 10 kişiye, terör örgütü Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP-ML) üyeliğinden hapis cezası verildi.

Yaklaşık 4 yıl önce Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde başlayan davanın karar duruşması yapıldı.

Mahkeme heyeti TKP-ML üyeleri Müslüm Elma, Erhan Aktürk, Banu Büyükavcı, Sinan Aydın, Haydar Bern, S. Ali Uğur, Musa Demir, Sami Solmaz, Deniz Pektaş ve Mehmet Yeşilçalı'yı yasa dışı yabancı terör örgütüne üye olmak ve örgüte yardım ve yataklık yapmaktan suçlu buldu.

Davanın baş sanığı Müslüm Elma, örgütün elebaşı olduğu gerekçesiyle 6,5 yıl hapis cezası aldı.

Diğer 9 sanık ise terör örgütüne üye olmak suçundan 2 yıl 9 ay ile 5 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

Elma'nın TKP-ML'nin 2004 yılından bu yana yurt dışı sorumlusu olduğu ve örgüte 500 bin avrodan fazla para toplattığı ifade edildi.

Sanıklardan üçünün Fransa, birinin Avusturya ve birinin İsviçre'de ikamet ettikleri öğrenildi.

TKP-ML terör örgütü Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (Bfv) tarafından takip ediliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı