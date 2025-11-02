  • İSTANBUL
Almanya’da tablo giderek ağırlaşıyor! Faturalar kapıya dayandı, halk çıkış yolu arıyor!

Almanya’da büyüyen enerji krizi artık gizlenemiyor. Yüksek faturalar karşısında ezilen halk, temel ihtiyaçlarını bile ödemekte zorlanıyor. Alman Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, 2024 yılında tam 4,2 milyon kişi elektrik ya da doğalgaz faturasını ödeyemedi. Avrupa’nın merkezinde sosyal çöküş kapıda ama buna rağmen yönetenlerin dili suskun, halk ise endişeyle bekliyor.

Almanya'da enerji krizi giderek derinleşiyor. Yükselen yaşam maliyetleri ve fahiş enerji fiyatları, milyonlarca haneyi zorluyor.

FATURA ŞOKU: 4,2 MİLYON KİŞİ BORÇ BATAĞINDA

Alman Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, 2024 yılında 4,2 milyon kişi elektrik veya doğalgaz faturasını ödeyemedi.

200 BİNDEN FAZLA HANENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Faturalarını ödeyemeyen birçok ailenin elektriği ya da gazı kesildi. 2024 yılı içinde ülke genelinde yaklaşık 200 bin hanenin elektriği kesilirken, 30 bin hanenin de gazı borç nedeniyle kapatıldı.

Enerji şirketleri borçlulara ödeme planı sunsa da, yüksek giderler ve maliyetler nedeniyle birçok aile bu fırsatı da değerlendiremiyor.

FATURA KABUSU BÜYÜYOR, BORÇLAR KATLANIYOR

Uzmanlara göre sorunun sadece enerji fiyatlarıyla sınırlı olmadığı ifade edilirken su, atık toplama ve bakım ücretleri gibi yan giderlerin de bütçeleri zorladığı belirtildi. Bu kalemlerdeki artış 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 4 arttı.

Tüketici kredileri ise 2025'in ilk yarısında yine bir önceki yıla göre yüzde 42 oranında arttı.

Uzmanlar, artık birçok kişinin günlük yaşam giderlerini karşılamak için kredi çektiğini belirtirken, kredi miktarlarının genellikle 200 ile 1000 Euro arasında değiştiği, ancak "küçük borçların kısa sürede büyük bir borç sarmalına dönüştüğü" uyarısı yaptı.

EN ÇOK KİRACILAR MAĞDUR

Enerji fiyatları 2025'te az da olsa düşse de, tablo değişmedi. Fiyatların hâlâ tarihî olarak yüksek seviyelerde seyrettiği belirtilirken, bu durumun özellikle kiracıları vurduğu ifade edildi.

Ev sahibi hanelerde ödeme gecikme oranı yüzde 3,4 iken, kiracılarda bu oran yüzde 6,4'e kadar çıkıyor.

Düşük gelir, yüksek kira ve ek gider yükü ile kendi enerji üretimi imkanının olmaması, kiracıları krizin en sert vurduğu kesim haline getiriyor.

