  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya'da sular durulmuyor! Evlere baskın düzenleniyor
Dünya

Almanya'da sular durulmuyor! Evlere baskın düzenleniyor

Almanya’da polisin, çevreci grup Letzte Generation (Son Kuşak) üyelerinin evlerine baskın düzenlediği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 17:18:00 -
Almanya'da sular durulmuyor! Evlere baskın düzenleniyor

"Son Kuşak" grubu Twitter’dan yaptığı açıklamada, polisin "suç örgütü kurmak" suçlamasıyla sabah saatlerinde bazı evlere baskın düzenlediği, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer benzeri elektronik cihazlara el konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Alman hükümetinin iklim politikası bir kez daha eleştirildi.

"Son Kuşak" adlı aktivist grup son bir yıldır neredeyse her gün gösteri yapıyor. Aktivistler, kendilerini yollara yapıştırarak caddelerdeki trafiği engellemenin yanı sıra müzelerde, stadyumlarda, resmi dairelerde ve havaalanlarında eylemler düzenliyor.

Ancak bu eylemler toplum düzenini bozduğu gerekçesiyle hükümetin tepkisini çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23