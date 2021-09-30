  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya’da su hortumu: 6 yaralı
Dünya

Almanya’da su hortumu: 6 yaralı

Almanya’nın Kiel kentinde su hortumu meydana geldi. Hortumda 6 kişi yaralanırken birçok ev ve işyeri hasar gördü.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 01:09:00 -
Almanya’da su hortumu: 6 yaralı

Almanya’nın Kiel kentinde meydana gelen su hortumu nedeniyle 6 kişi yaralanırken, bazı ev ve işyerleri hasar gördü.

Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletinde yer alan ve Baltık Denizi kıyısında bulunan Kiel kentinde su hortumu meydana geldi.

6 kişi yaralandı

Hortumda, yerel bir kürek takımından 6 kişinin yaralandığı belirtilirken, birçok ev ve işyerinin de hasar gördüğü aktarıldı. Polis, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğunu bildirdi.

Alman Hava Durumu Servisi (DWD), daha önce bölge için çarşamba akşamından perşembe öğlene kadar şiddetli rüzgar ve hafta sonu için olağanüstü şiddetli yağmur tahmini yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay