0553 313 94 23

Almanya'da SPD Genel Başkanlığı yarışı

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz:- "Sosyal Demokrat Partiyi yönetmeyi ve partinin eski gücüne kavuşmasını istiyorum. Bunu (Geywitz ile) yapabileceğimizi düşünüyorum"

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:49
Almanya'da SPD Genel Başkanlığı yarışı

BERLİN (AA) - Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Brandenburg eyalet milletvekili Klara Geywitz ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanlığı görevine aday olduğunu bildirdi.

Scholz, Geywitz ile Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, parti genel başkanı olup olmayacağı konusunun uzun süre kendisini meşgul ettiğini, bu süreçte çok sayıda kişiyle görüştüğünü belirtti.

SPD'yi yeniden güçlü hale getirmeye katkı sağlamak gerektiğini vurgulayan Scholz, bundan dolayı partinin genel başkanlığı için aday olmanın doğru olacağı kararını verdiğini ifade etti.

Scholz, Geywitz ile bu göreve aday olduklarını dile getirerek, "SPD'yi yönetmeyi ve partinin eski gücüne kavuşmasını istiyorum. Bunu birlikte yapabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Genel başkanlık koltuğuna bir kadın ile bir erkeğin birlikte aday olmasıyla bunun başarılabileceğine de inandığını ifade eden Scholz, bu görevi iki kişinin üstlenmesinin tek başına yapmaktan daha kolay olacağını kaydetti.

- "Bunun kötü bir birleşim olmadığını düşünüyorum"

Geywitz, Scholz'un SPD Genel Başkanlığı adaylığı için kendisine "bir takım olmayı" teklif ettiğini aktardı.

Bu kararı kolay vermediğini anlatan Geywitz, partiyi yeniden güçlü yapmak ve ülkede yaşayan tüm insanların yaşamlarını iyileştirmek için bu teklifi kabul ettiğini belirtti.

Scholz'un federal düzeyde çeşitli hükümetlerde görev aldığına, kendisinin de eyalet yönetiminde tecrübesi bulunduğuna işaret eden Geywitz, "Bunun kötü bir birleşim olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Öne çıkan aday Scholz

Scholz, genel başkanlık yarışında partide öne çıkan aday olarak görülüyor.

SPD'de genel başkanlık için adaylığı açıklama süreci 1 Eylül'e kadar devam edecek. Adaylar, eylül ve ekimde eyaletlerde düzenlenecek toplam 23 toplantıda kendilerini tanıtacak ardından genel başkanlık görevine kimin veya kimlerin getirileceği, partinin tüm üyelerinin katılacağı seçimle belirlenecek.

Aralıkta yapılacak parti kurultayında ise yeni yönetimin onaylanması öngörülüyor.

Andrea Nahles, mayıs sonunda yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, SPD'nin 2014'e göre yüzde 11,4 oranda oy kaybetmesinin ardından haziranın başında görevinden istifa etmişti.

SPD, hazirandan bu yana genel başkan yardımcıları Malu Dreyer, Manuela Schwesig ve Thorsten Schaefer-Gümbel tarafından üçlü ekip şeklinde yönetiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:49
  1. Almanya
  2. Almanya Başbakan Yardımcısı veMaliye Bakanı Olaf Scholz
  3. Klara Geywitz
  4. Sosyal Demokrat Parti
  5. SPD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Metabolizma hızını artıracak içecekler neler? İşte zayıflatan smoothie tarifleri
    1. Metabolizma hızını artıracak içecekler..
    2. Üniversite değişikliği yapan..
    3. İstanbul'da aracın çarptığı yaya, olay..
    4. Başkan Ömer Günel’den Kuşadalılara..
    5. Yozgat’ta hasta bebeği taşıyan..
    6. Adıyaman’ın ilk hacı kafilesi döndü
    7. YÖK'ten DGS için şartlı kayıt müjdesi
    8. İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere..
    9. Manisa’da sezonun ilk üzümü borsaya..
    10. Çin'den Tayvan'a F-16 satışında yer..
    11. Sağanak yağışın etkili olduğu..
    12. Kilis’te 6 ayda 176 daireye yapı..
    13. Mısır’da zihinsel engelli gence darp
    14. Ordu’da beton yol yapımında çalışan..
    15. Bakan Soylu, yabancı medya..
    16. Çin’de nehirde mahsur kalanlar drone..
    17. Devlet büyüklerinin ismiyle 20 milyon..
    18. Doktorlar şaşkına döndü! Kalçasına 30..
    19. Şanlıurfa’da 4 kişinin yaralandığı..
    20. Fenerbahçe, Alper Potuk'la yeni..
    21. Devlet büyüklerinin ismiyle yapılan..
    22. Oktay Vural'dan Meclise çağrı: Hazır..
    23. Kilis’te kurutmalık patlıcanlar ile..
    24. "Başarmak doğamızda var"
    25. Alper Potuk yeni sözleşmesini imzaladı
    26. Tüfekle kol saati gasbı iddiası
    27. Arınç’tan Cumhurbaşkanlığı Hükumet..
    28. Hamas'tan "Mescid-i Aksa yangınını..
    29. Bakan Koca’dan “21 vakıf..
    30. Ruhani'den Batı'ya petrol tehdidi!
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!