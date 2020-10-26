Almanya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı
Almanya'da ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 10 bin 164'e ulaştı.
Almanya'da son 24 saatte 8 bin 556 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 446 bin 193'e ulaştı.
Almanya'da vaka sayısında artış sürüyor.
Ülkede son 24 saatte 8 bin 556 kişide daha virüs tespit edildiği, 26 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Toplam vaka sayısı 446 bin 193'e, toplam can kaybı ise 10 bin 164'e ulaştı.