Almanya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı

Almanya'da son 24 saatte 8 bin 556 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 446 bin 193'e ulaştı.

Almanya'da vaka sayısında artış sürüyor.

Ülkede son 24 saatte 8 bin 556 kişide daha virüs tespit edildiği, 26 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Toplam vaka sayısı 446 bin 193'e, toplam can kaybı ise 10 bin 164'e ulaştı.