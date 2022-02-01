  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya'da şok açıklama: Şeriatın bazı bölümlerini...
Dünya

Almanya'da şok açıklama: Şeriatın bazı bölümlerini...

Alman Yeşiller Partisi’nin yeni eş başkanı Omid Nouripour, Alman parlamentosunu şaşkına çevirecek bir konuşma yaptı. Nouripour, şeriatın anayasaya uyan bölümlerinin benimsenebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 15:52:00 -
Almanya'da şok açıklama: Şeriatın bazı bölümlerini...

 

Alman Yeşiller Partisi’nin yeni eş başkanı Omid Nouripour, Alman parlamentosunu şaşkına çevirecek bir konuşma yaptı. Nouripour, Almanya’nın şeriatın bazı bölümlerini benimseyebileceğini savundu. Parlamentoda söz alan Yeşiller Partisi’nin yeni eş başkanı Omid Nouripour, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı.

“Şeriat tartışmasına genel olarak bakacak olursak, şeriat içerisinde birçok farklı hareket var. Burada bizim görevimiz, şeriatın anayasayla uyuşan bölümlerini içeri alabilmek.”

Tahran doğumlu

Öte yandan Tahran doğumlu Omid Nouripour, 2006’dan beri Bundestag’ta Milletvekili. Nouripour daha önce partisinin dış ilişkiler sözcüsüydü.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay