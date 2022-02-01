Almanya'da şok açıklama: Şeriatın bazı bölümlerini...

Alman Yeşiller Partisi’nin yeni eş başkanı Omid Nouripour, Alman parlamentosunu şaşkına çevirecek bir konuşma yaptı. Nouripour, Almanya’nın şeriatın bazı bölümlerini benimseyebileceğini savundu. Parlamentoda söz alan Yeşiller Partisi’nin yeni eş başkanı Omid Nouripour, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı.

“Şeriat tartışmasına genel olarak bakacak olursak, şeriat içerisinde birçok farklı hareket var. Burada bizim görevimiz, şeriatın anayasayla uyuşan bölümlerini içeri alabilmek.”

Tahran doğumlu

Öte yandan Tahran doğumlu Omid Nouripour, 2006’dan beri Bundestag’ta Milletvekili. Nouripour daha önce partisinin dış ilişkiler sözcüsüydü.