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Spor

Almanya'da skandal! Mesajı yanlış gönderdi, ifşa oldu

Eski Alman kaleci Jens Lehmann, Dennis Aogo hakkında ırkçı ifadeler barındıran mesajı yanlışlıkla Aogo'nun kendisine gönderdi. Bunun üzerine Aogo, Lehmann'ı ifşa etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 19:10:00 -
Almanya'da skandal! Mesajı yanlış gönderdi, ifşa oldu

Arsenal ve Borussia Dortmund'un eski kalecisi Jens Lehmann'ın yanlış kişiye gönderdiği bir mesajın ardından ırkçılık skandalı patladı.

Lehmann, kendisi gibi eski futbolcu olan Dennis Aogo hakkında Whatsapp üzerinden bir mesaj gönderdi. Sky'de yorumculuk yapan Aogo için "Dennis sizin rating zenciniz mi?" dedi. Fakat Lehmann mesajı yanlışlıkla Aogo'ya gönderdi ve skandal ifşa oldu.

Aogo, Lehmann'ın gönderdiği mesajın ekran görüntüsünü Instagram hesabından paylaşarak "Vay, gerçekten mi? Sanırım bu mesajın bana gelmemesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Görevine son verildi

Lehmann'ın mesajının ardından eski futbolcunun Hertha Berlin'deki görevine son verildi.

Hertha'da yatırımcı temsilcisi olarak denetleme kurulunda görev yapan Lehmann ifşanın ardından görevden alındı.

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