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Dünya Almanya'da skandal! Başörtülü diye oy kullandırmadılar
Dünya

Almanya'da skandal! Başörtülü diye oy kullandırmadılar

Almanya’da, Anayasa ile güvence altına alınmış inanç hürriyeti ve oy kullanma hakkı, pazar günü yapılan seçimlerde ortaya çıkan bir skandalla yara aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 18:24:00 -
Almanya'da skandal! Başörtülü diye oy kullandırmadılar

Köln’de genç bir kadının, başörtülü olması gerekçesi ile oy kullanmasına izin verilmediği ortaya çıktı. Olay, Köln yakınlarındaki Bergheim kasabasında yaşandı. Seçim görevlileri, 21 yaşındaki genç kadının başörtülü olduğu için oy kullanmasına izin vermedi. Karara gerekçe olarak, kadının başörtüsü ile “Burka kanununu” ihlal etmesi gösterildi. Başörtüsünü çıkarması istenen kadın bunu reddetti ve seçim salonunu terk etti. Evine dönen ve yaşadığı nedeniyle şok yaşayan genç kadının durumundan haberdar olan arkadaşları şehir yönetimine haber vererek rezaletin sonlandırılmasını istedi. Şehir yönetimi de seçim görevlilerine talimat verdi ve genç kadını da oy kullanmaya çağırdı. Başörtülü kadın ikinci kez sandığa gidip oyunu kullanabildi.

Belediye başkanı özür diledi

Bu durumda olan başka başörtülü seçmenler olduğu belirtilirken, genç kadın Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu’na başvurdu. Bergheim Belediye Başkanı Volker Miesseler’in, Müslüman kadınla telefon görüşmesi yaptığı ve özür dilediği belirtilirken, yapılan açıklamada şehir yönetiminin de kadından özür dilediği ve benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli eğitimlerin verileceği ifade edildi.

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