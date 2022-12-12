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Dünya Almanya'da silah yasası sıkılaşacak
Dünya

Almanya'da silah yasası sıkılaşacak

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, darbe yapacakları iddiasıyla gözaltına alınan ve kendilerini "İmparatorluk Vatandaşı" (Reichsbürger) olarak nitelendiren örgütün yakalanmasının ardından ülkedeki silah yasasının sıkılaştırılmasının planlandığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 17:30:00 -
Almanya'da silah yasası sıkılaşacak

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, darbe yapacakları iddiasıyla gözaltına alınan ve kendilerini "İmparatorluk Vatandaşı" (Reichsbürger) olarak nitelendiren örgütün yakalanmasının ardından ülkedeki silah yasasının sıkılaştırılmasının planlandığını ifade etti.

Almanya'da darbe yapacakları iddiasıyla gözaltına alınan ve kendilerini "İmparatorluk Vatandaşı" (Reichsbürger) olarak nitelendiren grubun yakalanmasının ardından Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkedeki silah yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Faeser Alman basınına yaptığı açıklamada, ülkedeki silah yasasının sıkılaştırılmasının planlandığını ifade etti. Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin Reichsbürger örgütüyle alakalı yayınladığı raporda 2000'li yılların başından bu yana örgüte katılanların sayısının 23 bini aştığını aktaran Faeser, Reichsbürger destekçilerinin yüzde 10'unun şiddet yanlısı olarak değerlendirildiğini belirtti. Faeser, "Bunlar zararsız çılgın insanlar değil, şu anda mahkeme öncesi gözaltında olan şüpheli teröristler" dedi.

Reichsbürger tarafından 2021 yılında 239 şiddet eylemi kaydedildiğini ifade eden Faeser, bin 50 Reichsbürger mensubunun silah ruhsatlarının iptal edildiğini açıklayarak, hükümetin kısa süre içinde silah yasalarını daha da sıkılaştıracağını belirtti.

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