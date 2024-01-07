Almanya’da silah ihracatında rekor kırdı
Almanya’nın silah ihracatı 2022’de düşüş gösterirken 2023’te tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Federal Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan geçici rakamlara göre, 12,2 milyar Euro değerinde askeri teçhizat ihracatı için lisanslar verildi. İhracatın, aralık ayında ‘en az 11,71 milyar Euro’ olduğu belirtilmişti.
BİR önceki rekor ise 2021 yılında 9,4 milyar Euro ile en yüksek seviyedeydi. Bakanlığa göre, 6,4 milyar Euro değerinde savaş silahı ve 5,8 milyar Euro değerinde diğer askeri teçhizat ihracatı için lisans verildi. 2023’te en fazla ihracat da Ukrayna’ya yapıldı. Verilen bilgiye göre, Rusya’nın saldırısına uğrayan Ukrayna’ya toplam 4,4 milyar Euro’luk silah ihracatı onaylandı.
Bakanlığa göre, verilen lisansların toplam değerinin 10,84 milyar Euro’su AB, NATO ve NATO’ya eş değer ülkelerin yanı sıra Güney Kore, Singapur ve Ukrayna’ya gitti. Geri kalan kısım ise diğer üçüncü ülkelere silah ihracatı şeklinde gerçekleşti. Yeşiller Partisi’nden Devlet Bakanı Sven Giegold, 2023 için belirlenen yeni yüksek rakamın çağın güvenlik politikası zorluklarının doğrudan bir sonucu olduğunu söyledi.
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