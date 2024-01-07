  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Almanya’da silah ihracatında rekor kırdı
Avrupa

Almanya’da silah ihracatında rekor kırdı

Yeniakit Publisher
2024-01-07 10:55:00 -
Almanya’da silah ihracatında rekor kırdı

Almanya’nın silah ihracatı 2022’de düşüş gösterirken 2023’te tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Federal Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan geçici rakamlara göre, 12,2 milyar Euro değerinde askeri teçhizat ihracatı için lisanslar verildi. İhracatın, aralık ayında ‘en az 11,71 milyar Euro’ olduğu belirtilmişti.

BİR önceki rekor ise 2021 yılında 9,4 milyar Euro ile en yüksek seviyedeydi. Bakanlığa göre, 6,4 milyar Euro değerinde savaş silahı ve 5,8 milyar Euro değerinde diğer askeri teçhizat ihracatı için lisans verildi. 2023’te en fazla ihracat da Ukrayna’ya yapıldı. Verilen bilgiye göre, Rusya’nın saldırısına uğrayan Ukrayna’ya toplam 4,4 milyar Euro’luk silah ihracatı onaylandı.

 

Bakanlığa göre, verilen lisansların toplam değerinin 10,84 milyar Euro’su AB, NATO ve NATO’ya eş değer ülkelerin yanı sıra Güney Kore, Singapur ve Ukrayna’ya gitti. Geri kalan kısım ise diğer üçüncü ülkelere silah ihracatı şeklinde gerçekleşti. Yeşiller Partisi’nden Devlet Bakanı Sven Giegold, 2023 için belirlenen yeni yüksek rakamın çağın güvenlik politikası zorluklarının doğrudan bir sonucu olduğunu söyledi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya'da yeni asgari ücret belli oldu! Duyan kulaklarına inanamadı
Almanya'da yeni asgari ücret belli oldu! Duyan kulaklarına inanamadı

Ekonomi

Almanya'da yeni asgari ücret belli oldu! Duyan kulaklarına inanamadı

Almanya kömürü azalttı! Almanya'da sanayi sektörüne sıkı kural: emisyonlar 70 senenin en düşük seviyesine indi!
Almanya kömürü azalttı! Almanya'da sanayi sektörüne sıkı kural: emisyonlar 70 senenin en düşük seviyesine indi!

Dünya

Almanya kömürü azalttı! Almanya'da sanayi sektörüne sıkı kural: emisyonlar 70 senenin en düşük seviyesine indi!

Almanya'da sağlık sistemi alarm veriyor
Almanya'da sağlık sistemi alarm veriyor

Dünya

Almanya'da sağlık sistemi alarm veriyor

Almanya Bakanı Baerbock'un : Gazze'de insanlar zorla yerlerinden edilmemeli
Almanya Bakanı Baerbock'un : Gazze'de insanlar zorla yerlerinden edilmemeli

Dünya

Almanya Bakanı Baerbock'un : Gazze'de insanlar zorla yerlerinden edilmemeli

İsrail kuklası Almanya'dan Türk'e zulüm
İsrail kuklası Almanya'dan Türk'e zulüm

Dünya

İsrail kuklası Almanya'dan Türk'e zulüm

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23