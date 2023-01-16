Almanya'da Savunma Bakanı Christine Lambrecht'ten istifa geldi! Az önce istifasını duyurdu! Veda etti!

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht az önce istifasını açıkladı. Alman basını geçtiğimiz hafta bakanın istifa etmesinin beklendiğini ve yerine alternatif bir isim arandığını duyurmuştu.

MESAJI TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Savunma Bakanı Christine Lambrecht, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesaj nedeni ile eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Almanya'da performansı ve gafları nedeniyle eleştiriliyordu.

Lambrecht, Berlin'deki yeni yıl kutlamaları sırasında paylaştığı mesajında “Avrupa'nın ortasında bir savaş sürüyor, bundan pek çok özel izlenim edinebildim" derken arkada havai fişeklerin patladığı görülüyor.

Alman bakan mesajında Ukrayna'daki savaşın 'birçok özel deneyime' ve 'ilginç insanlarla birçok karşılaşma' şansına yol açtığını belirtti ve teşekkür etti.

Haberind etayları şöyle:

Almanya hükümeti ordunun modernizasyonu için 100 milyar euro ek fon ayırma kararı almış ancak yeni savunma sanayi projeleri ancak Aralık ayında başlayabilmişti.

Lambrecht, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasından bir ay önce, Ocak 2022'de, Ukrayna'ya 5 bin kask gönderileceğini söylemiş; Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki "Bu ancak bir şaka olabilir" demişti.

bbc'nin aktardığı haberde: Lambrecht'in geçen yıl Sylt Adası'nda 21 yaşındaki oğlu ile tatil yaptıktan sonra bir askeri birliği ziyarete giderken, orduya ait helikoptere oğlunun da binmesi ve oğlunun seyahatin fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşması tepki çekmişti.

Lambrecht, yılbaşı gecesi yayımladığı videoda da, arka planda patlayan havai fişekler eşliğinde 2022'ye dair düşüncelerini aktarmış ve Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak, "Avrupa'nın ortasında bir savaş yaşanıyor" demişti.

Tepki çeken video sonrası muhalefet, Lambrecht'in istifası talebinin tekrarlamıştı.

Lambrecht, Batılı ülkelerin savunma bakanlarıyla birlikte Cuma günü Rammstein'deki Amerikan üssünde yapılan toplantıya katılmıştı.

Toplantının ana gündem maddesi, Ukrayna'ya askeri desteğin artırılmasıydı.

Batılı müttefikleri Almanya'dan, Ukrayna'ya Alman yapımı Leopard 2 tipi tankları gönderme çağrısında bulunuyor.